Bernd Lucke: Lücke zwischen AfD und CDU groß genug für Alfa?

Bernd Lucke sieht seine Partei Alfa trotz des Misserfolges bei den jüngsten Landtagswahlen noch nicht am Ende.

«Leider wird immer noch zu wenig wahrgenommen, dass wir diejenigen sind, die diese Lücke zwischen der AfD und der CDU füllen», sagte der Alfa-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl der Deutschen Presse-Agentur. In Mecklenburg-Vorpommern, wo Alfa Anfang des Monats nur 0,3 Prozent der Stimmen erhalten hatte, habe die Partei wegen knapper Finanzmittel nur «Wahlkampf auf Sparflamme» gemacht. Für die Berliner Wahl am kommenden Sonntag mache man sich größere Hoffnungen, erklärte der Alfa-Landesvorsitzende in Berlin, Christian Schmidt.