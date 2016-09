Kostenloses Kulturprogramm zum Tag der Deutschen Einheit

Der Nationalfeiertag am 3. Oktober erinnert an die deutsche Wiedervereinigung von 1990, die die deutsch-deutsche Teilung beendete. Das Deutsche Historische Museum feiert den Tag der Deutschen Einheit als einen „Tag der deutschen Geschichte“ – eine Reihe, mit der das Museum auf Ereignisse aufmerksam macht, die die Geschichte des Landes prägten und bis heute nachwirken.

Themenführung durch die Dauerausstellung

Die kostenlose Themenführung „Dem Einheitsgedanken auf der Spur – Geschichte rückwärts (1990-1848)“ lädt ein, dem Einheitsgedanken von der friedlichen Revolution 1989 bis ins 19. Jahrhundert nachzugehen. Aus dem vereinten Deutschland geht es rückwärts in die Vergangenheit. Mauerstücke, VW-Käfer/Trabi, Volksempfänger, Charleston-Kleid, Pickelhaube und das Lied der Deutschen verdeutlichen jeweils andere Vorstellungen von Einheit – und was sie den Menschen bedeutet hat.



Montag, 3. Oktober 2016, 11 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr

Dem Einheitsgedanken auf der Spur (Deutsch)

Zeughaus



Montag, 3. Oktober 2016, 12 Uhr

The Idea of German Unity (English)

Zeughaus



Montag, 3. Oktober 2016, 12 Uhr

L’Idée de l’Unité Allemande (Français)

Zeughaus