Barenboim und Gehry eröffnen neuen Musiksaal in Berlin

Dirigent Daniel Barenboim und US-Stararchitekt Frank Gehry haben einen neuen Kammermusiksaal in Berlin vorgestellt.

In dem Pierre Boulez Saal soll von März 2017 an eine Mischung aus klassischer und zeitgenössischer Musik zu hören sein, wie Barenboim am Montag ankündigte. Beim Eröffnungskonzert am 4. und 5. März spielt das neu gegründete Boulez Ensemble unter Barenboims Leitung.



Der von Gehry entworfene ellipsenförmige Saal hat Platz für knapp 700 Besucher, keiner soll mehr als wenige Meter von den Musikern entfernt sitzen. «Ich wollte eine Intimität zwischen Musikern und Zuhörern schaffen», sagte Gehry der Deutschen Presse-Agentur. Der Saal ist das Kernstück der Barenboim-Said-Akademie, in der junge Musiker aus der arabischen Welt und Israel vom Wintersemester an gemeinsam studieren sollen.