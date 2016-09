dpa

Wie man als Künstler reich werden kann - Coaching und Workshops für ein erfolgreiches "Kunstunternehmen"

Nur wenige Berliner KünstlerInnen erzielen Einkommen aus ihrer Tätigkeit. Ein neues Projekt zeigt jetzt, wie sie ihre Kunst als Unternehmen begreifen und sich auf dem Kunstmarkt erfolgreich positionieren können.

42 % aller bildenden Künstlerinnen und Künstler leben in Berlin. Das ist die höchste Dichte an selbständigen Kunstschaffenden in Deutschland. Im Durchschnitt verdienen sie 11.000 € im Jahr, über die Hälfte erzielt gar kein Einkommen aus der Kunst.

Bildungsprogramm stärkt KünstlerInnen Das Programm Vision & Power ETBK. Erfolgsteam bildende Künste möchte das ändern. Es wendet sich an alle Berliner Künstlerinnen und Künstler, die professionelle Aktivitäten in Form von Projekten und Ausstellungen vorweisen können. Im Fokus steht ihr „Kunstunternehmen“, das hier gestärkt und gefestigt wird.



In zehn Wochen mit 26 bis max. 40 Stunden besuchen die Programm-Teilnehmer moderierte Erfolgsteams, Einzelcoachings und Workshops und bekommen so das Rüstzeug an die Hand, das den Künstlerberuf als wertschöpfende und kommerzielle Tätigkeit auszeichnet.

Die Themen sind • Finanzierungsmöglichkeiten durch Stipendien, Preise, Wettbewerbe, Ausstellungshonorar und Crowdfunding

• Vermarktung, Selbstvermarktung und Vernetzung, online und analog

• Einblick in den Kunstmarkt, in das Vertragswesen und in die Preisplanung

• Organisation des eigenen Kunstunternehmens, nebst Buchführung und Versicherungen

• Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Atelier

Von Profis lernen Renommierte Mentoren aus den Genres der bildenden Kunst, des Kunsthandels und der Wirtschaft begleiten die Teams und Workshops und fungieren zudem als Jury-Mitglieder der Gruppenausstellung, die in der programmeigenen Galerie Art LAB in Kreuzberg stattfindet und als Praxis-Modul den Abschluss des jeweiligen Durchlaufs bildet.

Einzigartiges Projekt Vision & Power ETBK. Erfolgsteam bildende Künste ist ein Projekt der LOK.a.Motion GmbH in Kooperation mit Bees & Butterflies. Agentur für kreative Unternehmen. LOK bringt darin ihre jahrelangen Erfahrungen und ihr Engagement für die Gründerinnen und Gründer der Kreativwirtschaft ein. Das Projekt ist innovativ und in dieser konkreten Form einzigartig. Wer es durchläuft, kann sich auf dem Kunstmarkt erfolgreich positionieren, ob als freischaffender Künstler, Auftragskünstler oder als Kreativer in vielseitigen Tätigkeits- und Geschäftsfeldern.

Weitere Informationen Kontakt:

• Michael Mashofer, 030 297 797 36, michael.mashofer@lok-berlin.de,

• Christine Balbach, 0152 235 05 120, christine.balbach@lok-berlin.de

• Dr. Carola Muysers, 030 315 688 03, m@beesandbutterflies.de



Weitere Informationen zu Vision & Power ETBK. Erfolgsteam bildende Künste

Alle Angebote im Rahmen des KuWiQ-Projektes „ETBK. Erfolgsteam bildende Künste“ werden aus Mitteln der Europäischen Union (Europäischer Sozialfonds ESF) und des Landes Berlin finanziert.

Letzte Änderung: Montag, 12. September 2016 14:54 Uhr

Quelle: Vision & Power ETBK/ESF/Land Berlin

