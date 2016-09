dpa

Ex-Justizsenatorin Jutta Limbach gestorben

Die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach, ist im Alter von 82 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte das Gericht am Montag in Karlsruhe mit.

Die Berlinerin aus sozialdemokratischem Hause war von 1989 bis 1994 unter Walter Momper Justizsenatorin. Als solche setzte sie sich für eine Anklage-Erhebung gegen Erich Honcker ein. Von 1994 bis 2002 war sie die bisher einzige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. In dieser Zeit wurden viele wegweisende Entscheidungen getroffen; etwa, dass Deutschland an der europäischen Währungsunion teilnimmt oder auch, dass der Ausspruch, dass Soldaten Mörder seien von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Im Anschluss leitete sie bis 2008 das Goethe-Institut.

Limbach wird im engsten Familienkreis beigesetzt.

