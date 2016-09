Berliner Polizei soll Unterstützung von Bundespolizei bekommen

Die Bundespolizei wird an großen Berliner Bahnhöfen die Berliner Polizei künftig stärker unterstützen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Berlins Innensenator Frank Henkel (beide CDU) unterzeichneten am Montag eine Kooperationsvereinbarung. Demnach darf die Bundespolizei am Hauptbahnhof sowie an den Bahnhöfen Zoo, Friedrichstraße, Alexanderplatz, Gesundbrunnen und Lichtenberg künftig auch auf den Vorplätzen oder auf U-Bahnsteigen agieren, wenn sie Ordnungswidrigkeiten oder drohende Gefahr beobachtet.