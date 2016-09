dpa

"Wir werden es nicht schaffen!": AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski spricht im Interview über Flüchtlinge, Kriminalität & den Islam in Berlin - Wahl zum Abgeordnetenhaus 2016

Wahl-Interview Teil 3: Noch wenige Tage bis zu den Berliner Abgeordnetenhauswahlen am 18. September 2016. Heute sind wird zu Gast bei der Alternative für Deutschland (AfD) und treffen ihren Spitzenkandidaten Georg Pazderski. Wie steht die Berliner AfD zu Flüchtlingen und zum Mindestlohn? Wechselt Pazderski im nächsten Jahr in den Bundestag? Hier sind die Antworten.

BerlinOnline: Herzlich Willkommen zum vierten Teil unserer Interviews vor den Abgeordnetenhauswahlen 2016. Heute treffen wir einen Mann, der die Zustände in Berlin mit denen im New York der 80er Jahre vergleicht. "Berlin braucht mehr Sicherheit" heißt es im Wahlprogramm der Alternative für Deutschland in dem die Partei auch betont die Zuwanderung einschränken zu wollen um das im Programm verlautete Asylchaos zu stoppen. Spaltet die AfD damit die Berliner Gesellschaft? Wir sind zu Besuch im Landesverband der AfD und begrüßen ihren Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten. Guten Tag Herr Pazderski.



Georg Pazderski: Guten Tag.



BerlinOnline: Herr Pazderski, Sie gelten als Außen- und Sicherheitsexperte in der AfD. Wenn man Sie recherchiert findet man Videos, da reden Sie über den Brexit und auf einer Sicherheitskonferenz in München. Jetzt wollen sie in das Berliner Abgeordnetenhaus ziehen. Was verbindet sie mit der Berliner Landespolitik?



Georg Pazderski: Programmatisch verbindet mich mit der Berliner Landespolitik, dass ich natürlich hier wohne und ein großes Interesse daran habe, dass Berlin zukunftsfähig gemacht wird und dass Berlin den Weg findet, den es finden sollte.



BerlinOnline: Nächstes Jahr sind ja auch Bundestagswahlen. Sie sind jetzt Spitzenkandidat für das Berliner Abgeordnetenhaus Ihrer Partei. Können Ihre Wähler sicher sein, dass Sie länger als ein Jahr im Berliner Abgeordnetenhaus bleiben und nicht in die Bundespolitik wechseln?



Georg Pazderski: Ich werde meine Kraft hier im Abgeordnetenhaus voll und ganz einsetzen. Ich werde dort meine Arbeit verrichten, wo mich die Mitglieder der AfD haben wollen. Wenn die Mitglieder mir sagen, ich soll in Berlin bleiben, dann werde ich in Berlin bleiben. Wenn sie mich aber im Bundestag sehen und im Bundestag haben wollen, werde ich natürlich dem Ruf der Mitglieder folgen. Ich denke, dass man als Politiker einer Partei das zu tun hat, was von den Mitgliedern erwartet wird.



BerlinOnline: Nun wählen Sie ja auch andere Leute - nicht nur AfD-Mitglieder und die wollen Sie vielleicht als starker in der Berliner Opposition sehen?



Georg Pazderski: Ja, ich werde das von der Tatsache abhängig machen, wie man das in der Partei sieht und wir werden dann ja sehen. Vielleicht wollen die Berliner mich behalten, wenn ich so gut sein sollte und dann werde ich natürlich auch in Berlin bleiben.



BerlinOnline: Die AfD liegt in Berlin laut Umfragen aktuell zwischen 8 und 13 Prozent und wäre demnach sicher im Parlament. Da jedoch niemand mit Ihnen koalieren möchte, fehlen die Regierungsoptionen. Stört es Sie ihre Politischen Inhalte nicht umsetzen zu können?



Georg Pazderski: Nein, wir werden versuchen unsere politischen Vorstellungen umzusetzen. Man kann auch aus einer Opposition heraus konstruktive Politik machen. Ich habe immer betont, dass wir mit all denjenigen zusammenarbeiten werden, die Berlin nach vorne bringen wollen, die am Wohl der Berliner Bürger interessiert sind und die Berlin zukunftsfähig machen wollen. Da werden wir offen auf die Parteien zugehen und auf gar keinen Fall eine fundamentale Opposition sein. Wir wollen konstruktiv mitarbeiten. Das ist mein Credo und ich denke, dass ist auch das Credo unserer ganzen Kandidaten für das Abgeordnetenhaus.

BerlinOnline: Sehen Sie Schnittmengen mit anderen Parteien? Wenn ja, wo?



Georg Pazderski: Es gibt durchaus Schnittmengen mit anderen Parteien, wenn wir uns beispielsweise die Wohnungsbaupolitik anschauen. Da gibt es durchaus gute Ideen bei der SPD. Mittlerweile hat Herr Henkel ja einige Vorstellungen zur Inneren Sicherheit entwickelt. Er hat es 5 Jahre lang nicht geschafft die Innere Sicherheit zu verbessern, aber plötzlich vor dem Wahlkampf stellt er fest, dass man etwas bei der Inneren Sicherheit tun muss. Wenn er nach der Wahl weiterhin das Thema Sicherheit priorisiert, dann wird er mit uns einen guten Partner haben, weil wir dieses Thema als akut in Berlin sehen.



BerlinOnline: Der Streit um die Zukunft der Autonomen WG in der Rigaer Straße ist im Berliner Wahlkampf zu einer Grundsatzdiskussion geworden. In ihrem Wahlprogramm fordern sie keinen Rabatt für linksextreme Straftäter. Was genau verstehen sie unter einer "Null-Toleranz-Politik"?



Georg Pazderski: Ich verstehe darunter, dass Recht und Gesetz eingehalten werden müssen. Ob das nun Linksextremisten sind, Rechtsextremisten oder Salafisten. Wir müssen etwas dagegen tun und hier muss der Staat sein Gewaltmonopol wieder zurückholen, dass er teilweise in der Rigaer Straße aufgegeben hat und das halte ich für eine bedenkliche Entwicklung. Auch wenn Sie andere Bereiche angucken, beispielsweise Kottbusser Tor oder Görlitzer Park, ist Berlin gerade dabei einen Teil seines Gewaltmonopols aufzugeben. Das darf einer Stadt nicht passieren, denn die Sicherheit fängt zuerst mit der Sicherheit der Bürger an.



BerlinOnline: Die Berliner Parteien kommen ja momentan zu keinen Konsens in Fall Rigaer Straße. Was würden Sie anders machen?



Georg Pazderski: Hier muss man rigoros durchgreifen. Sicherlich muss man auch Räumungsbefehle rechtzeitig beantragen und dann muss man diese Leute vor die Tür setzen. Es kann nicht sein, dass irgendwelche Leute Häuser besetzen und dann auch noch einen Bonus durch den Senat bekommen. Dass ist anderen Bürgern auch nicht gestattet und alle müssen gleich behandelt werden.



BerlinOnline: Die AfD verbindet in ihrem Wahlprogramm das Thema Kriminalität mit Migration und Herkunft. Man wirbt mit Slogans, die beispielsweise Homophobie und sexuelle Übergriffe mit Muslimen in Verbindung bringen. Ist Ihnen bewusst, dass sie mit dieser Pauschalisierung eine ganze Bevölkerungsgruppe unter Generalverdacht stellen?



Georg Pazderski: Nein, wir sprechen einen Missstand an, über den meines Erachtens

ein Tabu gelegt wurde. Einwanderung von Personen aus einem Kulturraum, wo Homosexualität im Prinzip eine Straftat ist, ist schwierig. Diese Leute kommen nach Deutschland und können nicht von heute auf morgen ihre Einstellung ändern und das bedeutet, dass wir uns hier auch Personen mit in das Land holen, die automatisch Probleme mitbringen. Von daher müssen wir sehr deutlich machen, dass das ein Problem ist und wir nicht darüber hinweg schauen dürfen. Wir hatten schon Angriffe auf Homosexuelle, auch durch Flüchtlinge und Migranten und das darf unseres Erachtens nicht passieren. Wir sind ein aufgeklärter Staat, wir sind eine Demokratie und wir sind ein toleranter Staat.



BerlinOnline: Aber der Großteil der Menschen, die nach Deutschland kommen wird nicht straffällig oder verfällt nicht in das von Ihnen benannte Muster. Wäre es nicht sinnvoll, bei den Leuten anzusetzen, die straffällig werden?



Georg Pazderski: Ja, nichts anderes wollen wir. Mit diesem Plakat, dass wir gemacht haben, haben wir genau das versucht. Wir haben auf ein Problem aufmerksam gemacht, dass andere verschweigen. Dieses Problem wird massiv durch Leute importiert, die von ihren Strukturen her teilweise aus dem Mittelalter kommen. Wir importieren im Moment einen Islam, der sehr fundamentalistisch ist und das muss man einfach problematisieren. Wenn ich beispielsweise am Wochenende erlebt habe, dass man eine große Demonstration der Türken für Erdogan hatte: Wenn Leute, die hier in Deutschland leben und die eigentlich nach dem Grundgesetz leben sollten, die Todesstrafe in der Türkei fordern, dann frage ich mich, welche Probleme haben diese Leute und welche Probleme können diese Leute uns machen? Die Todesstrafe hat in Europa nichts zu suchen. Darüber sind wir schon lange hinweggekommen. Deshalb verstehe ich

nicht, dass wir solche Demonstration tolerieren. Meines Erachtens hätte man das nicht tun dürfen.

No-Go-Areas in Berlin? BerlinOnline: Sie sagen, dass ihre Partei auf Probleme hinweist. Aber ist es nicht so, dass es auf Kosten derjenigen geschieht, die nicht straffällig werden?



Georg Pazderski: Nein, wir wollen eine Nulltoleranzpolitik haben. Das gilt für alle Straftäter in Deutschland und in Berlin, ob das nun Flüchtlinge, Asylbewerber, Deutsche oder andere Gruppen sind. Es gibt georgische Diebesbanden, es gibt aggressive Bettelbanden aus Rumänien. Sie haben vorhin gesagt, dass ich Berlin mit dem New York der 80er Jahre vergleiche. Es gibt Bereiche in Berlin, wo ich ganz stark das Gefühl habe, dass ich auf dem Times Square oder im Central Park der 80er Jahre bin. Dort konnten sie nicht mehr über den Times Square gehen, ohne dass sie von irgendwelchen Drogendealern angesprochen wurden. Auch durch den Central Park konnten sie nachts nicht mehr gehen, ohne ihres Lebens nicht mehr sicher zu sein. Es gibt in Berlin einige Bereiche, die ganz stark in diese Richtung gehen, beispielsweise die ganzen Bereiche, wo Drogen verkauft werden, oder abends auch das RAW-Geländer. Wir haben in Berlin No-Go-Areas zu bestimmten Zeiten und dass darf einer Stadt nicht passieren. Es wird viel Schönmalerei betrieben, aber der Berliner Bürger, der weiß ganz genau, dass er nicht mehr so sicher ist, wie er es vor fünf Jahren war.



BerlinOnline: Aber wäre es dann nicht sinnvoller, ihre Kritik programmatisch auf die Straftäter auszurichten und zu sagen "wir machen etwas gegen

Drogendealer oder gegen Kriminalität am Kotti". Ihre Partei bringt das auf den Plakaten immer mit dem Thema Herkunft und Religion in Verbindung?



Georg Pazderski: Nein, vieles spielt sich in den Köpfen der Wähler oder des Betrachters ab, aber das wollen wir auch. Wir wollen Dinge thematisieren, die die Berliner Bürger wirklich beschäftigen. Wir haben in bestimmten Bereichen viele ausländische Straftäter. Ob das nun im Bereich der Drogen- oder im Bereich der organisierten Kriminalität ist. Wir haben 18 bis 20 arabische Großfamilien in Berlin, von denen viele kriminell sind und das ist ein großes Problem in Neukölln. 80 Prozent der deutschen Schüler in Neukölln sind Opfer einer Straftat geworden. Hier gilt es Ursachenforschung zu betreiben und diese ist noch nicht in dem Maße durchgeführt worden, wie sie durchgeführt werden sollte. Vor dem Gesetz sind wir alle gleich, egal welche Hautfarbe wir haben, egal welche Nationalität wir haben, egal wo wir herkommen. Es sind alle gleich und müssen alle gleich behandelt werde, aber es darf auch keine kulturellen Rabatte geben.



BerlinOnline: Sie sprachen von Ursachenforschung und gehen davon aus, dass viele Straftaten von Ausländern begangen werden. Aber wo denken sie liegen die Gründe dafür?



Georg Pazderski: Überproportional viele Straftaten gehen von Ausländern aus. Da gibt es viele Gründe, soziale Gründe beispielsweise, weil diese Menschen nicht arbeiten dürfen. Dass die illegal eingereist sind, gar nicht registriert sind und keine Arbeit bekommen können. Wir wissen, dass die organisierte Kriminalität bewusst junge ausländische Männer anwirbt.



BerlinOnline: Also ist Kriminalität nicht kulturell geprägt, sondern kommt auch durch prekäre Lebensverhältnisse zustande?



Georg Pazderski: Natürlich ist es eindeutig durch prekäre Lebensverhältnisse geprägt. Es ist auch durch andere Dinge geprägt. In der Forschung gibt es viele Beispiele. Wenn wir überproportional viele kriminelle Ausländer haben, muss man sich fragen "warum?". Man muss diese Leute, die ihr Gastrecht missbrauchen ganz deutlich in die Schranken weisen. Dann muss man ihnen deutlich machen, dass wenn sie ihr Gastrecht verlieren, dann müssen sie wieder gehen. Das findet im Moment nicht statt - Berlin hat 9.000 abgelehnte Asylbewerber, die nicht abgeschoben werden. 1.000 hat man in diesem Jahr bisher abgeschoben, 8.000 sind noch hier und kosten uns weiterhin Geld. Auch hier ist der Staat nicht konsequent genug.



BerlinOnline: Aber wie Sie gerad gesagt haben, hat Kriminalität auch etwas mit prekären Lebensverhältnissen zu tun. Wäre es da nicht sinnvoll diesen Menschen Perspektiven zu geben?



Georg Pazderski: Wie wollen Sie diesen Menschen Perspektiven geben? Wir wissen dass 70 bis 80 Prozent keine Berufsausbildung haben. Wir wissen, dass viele von ihnen Analphabeten sind. Wie wollen sie diese Menschen innerhalb kürzester Zeit integrieren? Es gibt ein Programm, wobei drei Jahre in die Leute investiert wird und dann hat man sie wahrscheinlich integriert. Wir haben ein großes Problem mit den türkischen Migranten, die bis heute noch nicht integriert sind. Die Demonstranten in Köln waren Migranten in der dritten Generation, die Deutsche sind und einen türkischen Pass haben und für Erdogan auf die Straße gehen, der in seinem Land die Demokratie teilweise mit Füßen tritt. Hier ist die Integration massiv misslungen und jetzt nehmen wir uns diese große Aufgabe, innerhalb von wenigen Jahren Millionen von Leuten in Deutschland integrieren zu wollen, also ich sagen ihnen, es wird wirklich massiv schief gehen.

"Wir werden es nicht schaffen!" BerlinOnline: Man könnte sagen, wenn man diese Leute besser integriert und wenn man sie richtig auf den Arbeitsmarkt lässt, dann werden nicht so viele Kosten entstehen. Das ist auch der Punkt, in dem andere Parteien Konzepte entwickeln.



Georg Pazderski: Ich habe schon gesagt, dass 70 bis 80 Prozent keine Berufsausbildung haben und viele Analphabeten darunter sind. Ich habe auch gesagt, dass man in zwei bis drei Jahren niemanden integrieren kann. Bei den Türken haben wir es in 30 Jahren nicht geschafft sie zu integrieren. Die Türken haben zumindest noch, so wie die Türkei früher zumindest aufgestellt war, eine Beziehung zu Europa gehabt. Diese Leute (Anm. d. Red.: Geflüchtete) haben keine Beziehung zu Europa. Die können die deutsche Sprache und Schrift nicht. Wissen sie, wie viele Flüchtlinge bzw. Neubürger bei den DAX-Konzernen arbeiten? Von den 1,5 Millionen haben es 54 geschafft in einem DAX-Konzern zu arbeiten und davon arbeiten 50 bei der Post, weil das ein halbstaatliches Unternehmen ist. Das ist das Szenario vor dem ich Angst habe. Ees wird nicht funktionieren, egal wie sehr wir uns anstrengen. Integration ist auch eine Bringschuld und diese sehe ich bei diesen Leuten nicht. Schauen sie sich mal die Asiaten oder die Polen oder andere Nationalitäten an, die sich integrieren und zwar so, dass sie Arbeit finden und dass sie versuchen nicht aufzufallen, so dass sie in die Bevölkerung gehören. Es gibt eine große Gruppe, die das nicht schafft und das ist die der Türken.



BerlinOnline: Also sind die Berliner Türken nicht integriert?



Georg Pazderski: Nein, ich halte grundsätzlich die Integrationspolitik der Vergangenheit für gescheitert. Man hat es nicht geschafft, die Türken so in Deutschland zu integrieren, wie wir es hätten schaffen sollen. Das ist ein großes Defizit und das macht mich pessimistisch für die Zukunft. Wir werden es auch mit den Flüchtlingen und Wirtschaftsmigranten, die ja so wieso irgendwann zurückgehen müssen, nicht schaffen. Ich frage mich, wer soll die Länder wieder aufbauen aus denen die Flüchtlinge herkommen. Glauben sie, dass die wieder zurückgehen, wenn sie hier Arbeit gefunden haben. In einem Land, indem der Lebensstandard und das Einkommensniveau viel höher ist, indem mehr Demokratie herrscht und indem die Sicherheit größter ist. Warum sollen die zurück nach Syrien gehen oder in andere Länder? Wir sind ziemlich arrogant und schöpfen die Leute aus einem Land ab, weil wir ein Geburtendefizit haben und was mit den Ländern dort passiert ist uns egal.



BerlinOnline: Die Leute kommen hauptsächlich zu uns, weil sie vor Bürgerkrieg fliehen.



Georg Pazderski: Aber sie wollen die Flüchtlinge doch integrieren?



BerlinOnline: Meine Meinung spielt an dieser Stelle keine Rolle, ich frage Sie. Wenn Sie sich mal in die Lage der Migranten versetzen. Wenn man die ganze Zeit mit diesen Ängsten konfrontiert ist, mit denen sie als Partei stark arbeiten, dann fühlen sich diese Menschen auch nicht als Bestandteil dieser Gesellschaft. Verspüren Sie nicht eine gewisse Verantwortung gegenüber den geflüchteten Menschen?



Georg Pazderski: Viele Bürger haben diese Ängste, die wir auch hegen. Sie haben natürlich in Berlin ein bisschen anderes Pflaster, jedoch ist die überwiegende Zahl der Berliner meines Erachtens auch nicht sehr begeistert, von dem, was gerade passiert. Wir pauschalisieren nicht, sondern wir sprechen Probleme an und wir versuchen diese Probleme deshalb zu thematisieren, damit man sie löst, denn mit der Blauäugigkeit mit der die Bundesregierung, aber auch der Senat an das Problem herangegangen sind, werden wir das Problem nicht lösen. Wir müssen einfach die Daten und Fakten ansprechen, sauber analysieren und dann müssen wir eine Lösung finden. Die einzige demokratische Partei, die ein bisschen realistisch ist, ist die CSU, weil die Bayern selbst unmittelbar betroffen sind und weil sie die Situation realistisch einschätzen. Aber leider ist es immer so, dass die CSU als Löwe abspringt und als Bettvorleger landet.



BerlinOnline: Sind alle Parteien, die nicht der Meinung der AFD sind, nicht realistisch?



Georg Pazderski: Ja, dass denke ich. Ich denke, dass viele sich etwas vormachen, dass nicht funktionieren kann. Mann muss nur in das europäische Ausland schauen. Nennen sie mir ein wirklich ernst zu nehmendes Land im europäischen Ausland, dass eine derartige Politik betreibt wie Deutschland.



BerlinOnline: Was sind für sie ernst zunehmende Länder?



Georg Pazderski: Länder von etwa der Stärke und Größe wie Deutschland. Wir reden über Polen, Tschechien, Ungarn, Frankreich, Großbritannien und all diese Länder haben gesagt, dass sie die Politik von Frau Merkel nicht mitmachen. Selbst die skandinavischen Länder haben den Zuzug drastisch eingeschränkt und kontrollieren alles was über die Grenze geht.

Eine Paralleljustiz in Neukölln? BerlinOnline: Letztes Jahr verkündete ihre Partei, dass "Multikulti" in Deutschland gescheitert sei. Nun leben in Berlin insgesamt über 500.000 Ausländer. Unterschiedliche Kulturen leben miteinander und viele Berliner haben längst Bestandteile anderer Kulturen in die eigene integriert. Passt eine Partei, die diesen Charakter Berlins inhaltlich ausblendet überhaupt in diese Hauptstadt?



Georg Pazderski: Wir blenden nicht den Charakter Berlins aus. Wir vertreten die Meinung vieler Berliner, mittlerweile haben wir auch schon 15 Prozent. Das eine Hauptstadt natürlich immer anders zusammengesetzt ist als das flache Land oder der Durchschnitt der Republik, dass ist ganz klar und dass natürlich Großstädte meistens durchaus viel mehr Kulturen beherbergen ist auch klar. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass sie hier in Berlin durchaus eine Politik verfolgen müssen, die für uns tragbar ist. Eine Politik, die unsere demokratischen Werte und unsere Kultur hochhalten. Natürlich bereichern sich Kulturen immer gegenseitig und nehmen auch das von anderen Kulturen, das besser ist.



BerlinOnline: Aber warum denken sie dann die deutsche Kultur schützen zu müssen?



Georg Pazderski: Wir sind für eine Leitkultur.



BerlinOnline: Sie sind auch für einen mündigen Bürger. Warum kann der Bürger nicht selbst seine Kultur wählen oder gestalten? Warum muss die Kultur geschützt werden?



Georg Pazderski: Wir schützen nicht die Kultur. Es gibt eine Leitkultur in Deutschland und diese Leitkultur ist die deutsche Kultur. Auf diese sind wir stolz, weil diese Kultur viel geleistet hat in der Vergangenheit.



BerlinOnline: Aber warum ist das Thema Leitkultur so wichtig für die AfD?



Georg Pazderski: Weil wir es für wichtig halten unsere Identität zu behalten.



BerlinOnline: Und was bedeutet das programmatisch?



Georg Pazderski: Dass die Leute, die nach Deutschland kommen sich an dieser Leitkultur orientieren müssen und dass man nicht versucht diese Leitkultur zu ändern. Wenn ich jetzt feststelle, dass der Islam hier herkommt und es beispielsweise hier in Deutschland Paralleljustiz und Friedensrichter gibt...



BerlinOnline: Das ist jedoch nicht bestätigt.



Georg Pazderski: Zumindest in Neukölln gibt es eine Paralleljustiz. Es gibt Friedensrichter, vielleicht nicht dort wo sie wohnen, aber bei den arabischen Großfamilien gibt es das. Ich bin froh, dass wir diese christlich-jüdische Kultur haben, die auf Aufklärung aufbaut. Ich erwarte von denen, die als Gäste oder als Neubürger herkommen, dass sie diese Kultur respektieren und auch annehmen.



BerlinOnline: Aber sind Sie nicht der Meinung, dass das die meisten Muslime machen? Es gibt in Berlin 300.000 Muslime.



Georg Pazderski: Ich weiß nur, dass es ein Teil nicht macht und ein Teil lebt, wie sie es für richtig halten. Wenn ich beispielsweise sehe, dass Mädchen am Schwimmunterricht nicht teilnehmen dürfen, dass Mädchen ein Kopftuch tragen müssen, dass Frauen sich verschleiern - das hat nichts mit meiner Kultur zu tun.



BerlinOnline: Berlin gilt als Hauptstadt der Kinderarmut. Fast jedes dritte Kind hier lebt von Hartz4. Wie planen Sie die prekären Lebensverhältnisse zu verbessern?



Georg Pazderski: Man muss in Berlin Strukturen schaffen, in denen sich die Einkommen erhöhen und Arbeitsplätze geschaffen werden. Dazu müsste man investieren. Es gibt für die Ansiedlung in Berlin harte Standardfaktoren: Zum Beispiel Arbeit, Wohnung, Kapital, Steuern, Abgaben und Infrastruktur. Und es gibt weiche Standardfaktoren, wie Einkaufsmöglichkeiten, Kulturangebot, Bildung und Freizeitangebot. Das sind genau die Stellschrauben, an denen man drehen muss. Man muss Berlin attraktiv für potente Unternehmen machen, um das Lohnniveau zu und um die Arbeitsplätze zu erhöhen. Berlin hat immer noch 10 Prozent Arbeitslosigkeit. Berlin ist zu 80 oder 85 Prozent eine Dienstleistungsmetropole - es gibt nur ein DAX-Unternemen in Berlin und das ist der Springer Verlag. Es gibt Zukunftstechnologien, von denen man genau weiß, dass die später mal viele Arbeitsplätze schaffen werden. Darunter zählen die Gentechnologie, die Nanotechnologie und die Robotik. Berlin hat drei Universitäten. Warum hat Berlin keine Weltklasse Universität? Warum macht Berlin nicht das, was andere große Städte auch machen? Mann sollte versuchen für Wirtschaftsunternehmen und Industrie attraktiv zu werden, sodass man wie ein Magnet diese Industrie anzieht.



BerlinOnline: Sie haben das Thema von Unternehmensseite aus betrachtet. Es ging um prekäre Lebensverhältnisse. Wie stehen Sie denn zum Mindestlohn?



Georg Pazderski: Da hat sich die AfD klar festgelegt und stimmt dem Mindestlohn zu. In Berlin ist das sicherlich vernünftig, aber es gibt sicherlich auch Gegenden wo der Mindestlohn genau das Gegenteil bewirkt. Dort wo das Lohnniveau sowieso niedrig ist, führt der Mindestlohn durchaus dazu, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, weil sich Arbeitgeber die Arbeitnehmer nicht mehr leisten können. Wenn ich da an Mecklenburg-Vorpommern denke oder an Brandenburg, dort kann es durchaus sein, dass der Mindestlohn kontraproduktiv ist. In Berlin halt ich es eigentlich für vernünftig und zweckmäßig.



BerlinOnline: Die teilweise prekären Lebensverhältnisse haben auch was mit steigenden Mieten zu tun. Wohnungsbau ist großes Thema aktuell in der Politik. Wie und wo soll in Berlin Wohnraum in Zukunft entstehen?



Georg Pazderski: Um die Wohnungsnot zu beheben, müsste Berlin in jedem Jahr bis 2020 20.000 Wohnungen bauen. Tatsächlich baut Berlin nur 9.000 Wohnungen. Also haben wir ein Defizit von 11.000 Wohnungen im Jahr. Jetzt muss ich schauen, wie ich diese Lücke schließen kann. Wir sind dafür, Wohnungsbaugenossenschaften besondere Konditionen von Landesseite her einzuräumen, sodass Grundstücke besser und schneller veräußert werden und auch zu Sonderkonditionen veräußert werden können, zum Beispiel durch Erbbaurecht. 99 Jahre Erbbaurecht, danach fällt das Grundstück wieder zurück an die Stadt. Berlin ist eine der Hauptstädte, die am meisten Grund hat.



Wir in der AfD sind der Meinung, dass die Berliner auch Wohneigentum erwerben müssen. Berlin hat eine Wohneigentumsquote von 15,6 Prozent, bundesweit haben wir 44 Prozent. Wohneigentum bedeutet auch Zukunftsvorsorge und deshalb denken wir, dass man darüber Wohneigentum schaffen und Wohnungen bauen kann, weil Wohnungsbaugenossenschaften nicht gewinnorientiert und die Mieter im Prinzip Anteilseigner der Wohnungsbaugenossenschaft sind. Der zweite Punkt ist, dass wir den Berlinern die Möglichkeit geben wollen, dass sie über ihren Mietzins, auch Wohneigentum erwerben können. Das Problem dabei ist, dass viele Familien diese 20 Prozent Eigenkapital nicht aufbringen können. Da haben wir den Vorschlag, dass man diese 20 Prozent über die Investitionsbank Berlin vorfinanziert und dann über die Miete wieder zurückzahlt. Da muss man sich sicherlich auch bremsen, damit Wohneigentum nicht zu früh wieder veräußert wird, um Gewinne zu machen. Man könnte eine Bindungsfrist von 10 Jahren festsetzen. Der dritte Bereich ist der private Sektor. Natürlich müssen wir Anreize schaffen, dass der private Sektor Wohnungen in Berlin baut und da gibt es solche Dinge wie die Mietpreisbremse, die nicht attraktiv für private Wohnungsbauer ist. Doch es gibt noch zusötzliche Hemmnisse: Bis 2020 alle Häuser behindertengerecht gebaut werden, wir haben Dämmmvorschriften, die unglaublich teuer und teilweise kontraproduktiv sind, weil sie nämlich die Bausubstanz kaputt machen und weil sich Schimmel bildet.

Wie viele Flüchtlinge sind in Berlin? BerlinOnline: Haben sie auch kurzfristige Instrumente zur fortschreitenden Gentrifizierung in Berlin?



Georg Pazderski: Ich weiß nicht, wie stark die Gentrifizierung in Berlin ist - das ist ein modernes Schlagwort. Ich halte es für falsch, dass Luxuswohnungen in einem Bereich gebaut werden, der möglicherweise attraktiv wird und wo dann Mieter quasi auf die Straße gesetzt werden. Sicherlich muss man etwas dagegen tun, aber in der Regel ist es auch so, dass man auch diesen Bereich erst einmal untersuchen muss und da habe ich keine Zahlen.



BerlinOnline: Aber hohe Mieten sind ja ein Indikator für Gentrifzierung. Und man sieht ja den Mietpreisspiegel.



Georg Pazderski: Man hat natürlich diese hohen Mieten, weil wir zu wenig Wohnungen haben. Auch in der Betriebswirtschaft richtet sich der Preis nach Angebot und Nachfrage. Wenn sie ein knappes Angebot haben und die Nachfrage hoch ist, haben sie natürlich automatisch ansteigende Mieten. Das wird sich dadurch ändern, dass sie genügend Wohnraum schaffen, sodass im Prinzip die Vermieter auch in einen Wettbewerb zu anderen Vermietern treten müssen.



BerlinOnline: Weiter mit dem Thema Bildung: Die AfD ist sich gegen Gesamtschulen und will das alte Schulsystem mit scharfer Trennung von Sonderschule, Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Was planen Sie zur Sanierung der Berliner Schulen?



Georg Pazderski: Es gibt einen Sonderfort Investment von Berlin. Da sind 691 Millionen Euro drin und bisher wurden nur 62 Millionen ausgegeben. Also es besteht ein großer Bereich, der nicht abgerufen werden kann, weil die Verantwortlichkeit zwischen Land und Bezirken nicht klar geregelt ist. Die Bezirke sind dafür verantwortlich die Schulen zu bauen und haben nicht ausreichend Personal um diese Planungen durchzuführen. Hier müssen wir eine Landeslösung finden. Das Land muss hier ganz klar sagen, wo und wie Schulen gebaut werden müssen und muss das zusammen mit den Bezirken tun. Wir brauchen etwa 70 bis 80 zusätzliche Schulen in den nächsten Jahren. Wir haben viele Schulen, die sehr marode sind. 70 Prozent aller Schultoiletten in Grundschulen sind nicht mehr nutzbar. Dass heißt, man hat hier über Jahre hinweg die Sanierung von Schulen vernachlässigt. Aber es sind nicht nur die Gebäude, auch die Lehrmittel sind veraltet.



BerlinOnline: Und wie lässt sich das finanzieren?



Georg Pazderski: Wir brauchen auch mehr Lehrer, in Berlin fehlen tausend Lehrer, aber sie müssen auch wissen, dass im öffentlichen Dienst ca. 20 Prozent der Mitarbeiter krank geschrieben sind. Warum gibt es eine so hohe Quote? Scheinbar fehlt es wahrscheinlich an Motivation, weil die Leute total überlastet sind. Bei der Polizei haben wir übrigens die gleichen Zahlen. Es bedeutet, dass wir den Lehrerberuf wieder attraktiver machen müssen, weil Berlin die schlechtesten Löhne zahlt und die schlechtesten Voraussetzungen hat. Die Finanzierung muss man durch Umschichtungen und Einsparungen umsetzen. Ich könnte Ihnen die vielen kleine Dinge nennen wo unnötig Geld ausgegeben wird, das würde sich auch auf 30, 40, 50 Millionen Euro summieren. Aber die großen Probleme haben sie natürlich im Bereich der Flüchtlinge und Migranten.



BerlinOnline: In ihrem Wahlprogramm heißt es, Berlin hätte im Jahr 2015, 90.000 Flüchtlinge aufgenommen. Laut Daten des Innenministeriums sind es 79.034, davon seien aber nur 54.325 in Berlin geblieben. Außerdem verwenden sie in dem ganzen Programm Vokabular wie "Krise" oder "Chaos". Sie möchten, dass die Ängste der Menschen ernst genommen werden. Sind sie sich bewusst, dass Sie die angesprochenen Ängste mit Zuspitzungen erzeugen?



Georg Pazderski: Nein, wir erschaffen durch die Wortwahl keine Ängste. Warum sollen wir nicht sagen, dass wir eine Krise haben? Wir hatten eine Krise am LaGeSo und die war erheblich. Die Bilder sind durch die Medien gegangen, wo Kinder in der Kälte standen und die Leute nicht verpflegt worden sind. Berlin war schlecht darauf vorbereitet. Die Krise war im Sommer letzten Jahres zu sehen und trotzdem hat Berlin offensichtlich die Hände in den Schoß gelegt. Der CDU-Czaja hat ganz schlechte Figur gemacht - überhaupt der ganze Senat hat eine schlechte Figur gemacht. Natürlich haben wir eine Flüchtlingskrise. Wir haben immer noch Flüchtlinge, die in Berlin registriert werden, die im letzten Jahr angekommen sind. Wir wissen nicht, wie viele Flüchtlinge in Berlin sind und haben auch illegale Migranten in Berlin. Hamburg hat vor drei Monaten inoffizielle Zahlen bekannt gegeben, wo man davon ausgeht, das 30 Prozent illegale Migranten in Hamburg angekommen sind. Da muss man davon ausgehen, dass das in Berlin nicht anders sein wird. Und von daher ist die Zahl 100.000 durchaus eine gerechtfertigte Zahl.



BerlinOnline: Woher haben sie diese Zahl?



Georg Pazderski: Das ist eine Hochrechnung. In Hamburg haben wir etwas 35.000 Flüchtlinge gehabt und noch zusätzlich 12.000 illegale Flüchtlinge. Und glauben sie, dass Berlin sich anders entwickelt als andere Städte? Sie können davon ausgehen, dass Sie dieses Drittel auch in Berlin haben. In Berlin haben wir die Situation, dass wir gar nicht genau wissen, wie viele Migranten wir genau haben. Von daher muss man die Zahlen anzweifeln. Die realistischen Zahlen sind die, die wir genannt haben. Wir haben diese Politikverdrossenheit, weil der Bürger das Gefühl hat, dass die Politik an ihm vorbeigeht, über die Köpfe hinweg entscheidet und versucht den Bürger zu erziehen. Das tun auch manche Medien, sie versuchen der Bürger zu erziehen, indem man ihm bestimmte Informationen nicht gibt und bestimmte Informationen so darstellt, wie man das für richtig hält.



BerlinOnline: Aber sie geben auch eine bestimmte Perspektive vor.



Georg Pazderski: Nein, das machen wir überhaupt nicht. Wir sprechen die Wahrheit an und wer die Wahrheit nicht verträgt... Im Englischen gibt es so einen Spruch: "Wenn man die Hitze nicht verträgt soll man nicht in die Kühle gehen."



BerlinOnline: Wenn sie die Wahrheit ansprechen müssen, müssen sie auch empirisch sein...



Georg Pazderski: Wir sind empirisch.



BerlinOnline: Nein, sind sie nicht. Wenn Sie sagen, dass 100.000 Flüchtlinge nach Berlin gekommen sind und das auf Hochrechnungen aus Hamburg beziehen, ist das keine Emperie. Wissen Sie was Empirie ist?



Georg Pazderski: Ich weiß das. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und auch Statistik.



BerlinOnline: Dann können Sie doch nicht mit solchen Zahlen arbeiten.



Georg Pazderski: Ich kann mit diesen Zahlen arbeiten, weil die Zahlen fundiert sind. Sie haben ihre Zahlen und ich habe meine woanders her.



BerlinOnline: Herr Pazderski, zum Abschluss stellen wir ihnen noch ein paar persönliche Fragen und würden sie bitten immer nur in einem Satz zu antworten.





BerlinOnline: Hertha oder Union?



Georg Pazderski: Keine von beiden, weil ich beide gerne sehe.



BerlinOnline: Fahrrad oder U-Bahn?



Georg Pazderski: U-Bahn und Fahrrad.



BerlinOnline: Chris Dercon oder Frank Castorf?



Georg Pazderfski: Wer ist Chris Dercon?



BerlinOnline: Currywurst oder Döner?



Georg Pazderski: Döner und Currywurst, beides ist gut.



BerlinOnline: Petry oder Gauland?



Georg Pazderski: Die AFD



BerlinOnline: Wedding oder Schöneberg?



Georg Pazderski: Schöneberg ist schön, Wedding ist interessant.



BerlinOnline: Flughafen Tegel: Freifläche oder weiterhin Flughafen?



Georg Pazderski: Weiterbetrieb als Regional- und als Regierungsflughafen.





BerlinOnline: Vielen Dank für das Gespräch Herr Pazderski.

Das Interview wurde am 3. August 2016 aufgezeichnet.

BerlinOnline/Patrick Diekmann/ Franziska Wall

