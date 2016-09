dpa

Spitzenkandidaten der Berlin-Wahl im Interview: Klaus Lederer von den Linken bei der BerlinOnline-Interviewreihe vor der Abgeordnetenhauswahl 2016

Wahl-Interview Teil 2: Noch wenige Tage bis zu den Berliner Abgeordnetenhauswahlen am 18. September 2016. Heute haben wir Klaus Lederer von den Berliner LINKEN bei uns zu Gast und sprechen mit ihm über Regierungsoptionen, die Rigaer Straße, prekäre Lebensverhältnisse, und die Migration von Flüchtlingen in Berlin.

BerlinOnline: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Interviews vor den Abgeordnetenhauswahlen 2016. Heute sind wir im Haus des Berliner Verlages am Alexanderplatz und treffen einen Mann, der sich selber als ,,Linker im 21. Jahrhundert“ beschreibt. Mit den Leitthemen Solidarität und Menschlichkeit möchte die Linke nach den Wahlen wieder in Berlin mitregieren. Man fordert Investition in Bildung, Wohnung oder in die öffentlichen Dienste. Doch wer soll diese Investitionen bezahlen? Darüber und über vieles mehr sprechen wir heute mit dem Spitzenkandidaten und mit dem Landesvorsitzenden der Linken, herzlich willkommen, Herr Lederer.



Klaus Lederer: Hallo.



BerlinOnline: Herr Lederer, sie wurden im Juli vom RBB mit folgendem Satz zitiert: ,,Wer sich der Realität verweigert, ist unwählbar.“ Die Linke ist laut aktuellen Umfragen bei 18 % sehr stark, gerade im Vergleich zur Bundespartei oder im Vergleich zu anderen Bundesländern. Ist die Berliner Linke realistischer mit ihren Forderungen und Ideen als anderswo?



Klaus Lederer: Auf alle Fälle haben wir hier in Berlin ja schon mal die Situation gehabt, zwei Legislaturperioden mitzuregieren. Und gerade eine Stadt wie Berlin mit ihren einstmals geteilten Stadthälften, wo wir im Osten ganz besonders stark waren, im Westen zeitweise kaum messbar, hat das natürlich auch etwas bewegt. Und wir haben hier in Berlin in gewisser Weise die ganze Bundesrepublik, wie in einem Labor zusammen, also Ost und West sind hier so nah beieinander, wie sonst kaum irgendwo. Und die Berlinerinnen und Berliner haben zehn Jahre erlebt, wie es ist, wenn Linke mit Politik machen. Wir haben es ja nicht alleine getan. Und jetzt haben wir fünf Jahre Oppositionsarbeit geleistet und vielleicht nimmt man uns einfach aus dieser Erfahrung heraus, ab, dass wir bei dem, was wir da vorhaben, einen sehr genauen Blick auf das haben, was innerhalb der nächsten fünf Jahre, vielleicht auch innerhalb der nächsten zehn oder zwanzig Jahre, hier für Berlin gilt. Und das ist erst mal eine gute Ausgangsbasis und meine Hoffnung am Ende ist, dass wir auch nach dem 18. September dieselben Zahlen haben. Am Ende steht ja vor allem noch der Wahlakt.



BerlinOnline: Die Linken haben in Berlin knapp 26 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch ein sehr unterschiedliches Wählerpotential in Ost und West. Warum ist die Linke im Osten so viel stärker?



Klaus Lederer: Also es ist ja tatsächlich so, dass bestimmte historische Erinnerungen in den Köpfen sehr lange nachhallen. Also ich bin jetzt 42 Jahre alt, ich war in der Wendezeit 15. Die Mauer wurde 1961 gebaut. Und trotzdem kann ich mich erinnern, als ich als Landesvorsitzender das erste Mal an der Seestraße beim Friedhof am 17. Juni war, dass dort Proteste stattfanden, dass Leute uns gesagt haben: ,,Verschwindet hier, ihr habt hier nichts zu suchen.“ Heute ist das ganz anders, wenn ich heute auf den Friedhof Seestraße gehe und dort dann auch die Hinterbliebenen oder die Überlebenden des 17. Juni treffe, dann gibt es da eine große Offenheit, dann hat sich da ganz schön viel verändert. Also gerade in so einer Stadt wie Berlin mit so sehr unterschiedlichen, historischen Erfahrungen über eine sehr lange Zeit, also mindestens seit 1961 bis 1989 tatsächlich auch mit der Mauer, aber auch davor, die sowjetische Besatzungszone und die westlichen Besatzungszonen, die sich ja doch sehr unterschiedlich entwickelt haben. Das ist etwas, was prägt. Nur hat die Partei auch Veränderungen durchgemacht. Wir sind im Jahre 2005/2007 zusammengegangen mit der WRSG im Westteil, die insbesondere in Westdeutschland stark war, aber in Berlin gar nicht so sehr. Die sich aus den gewerkschaftlichen Milieus prägten und von der SPD enttäuscht waren. Und naja und ich denke mal, man nimmt auch Menschen meines Alters ab, die den größeren Teil ihres Lebens in der Bundesrepublik verbracht haben, die natürlich auch noch mal ganz andere Erfahrungen mitbringen, dass wir in Bezug auf die, ja doch zum Teil recht finstere Vergangenheit, und das Erbe der SED ist zweifelsohne auch unser Erbe, tatsächlich einen sehr offenen und auch einen sehr selbstkritischen Umgang pflegen. Es gehört zur Geschichte meiner Partei dazu. Dazu muss man auch immer wieder stehen. Wir hatten jetzt bei den letzten Wahlen im Westen ein stabiles zweistelliges Ergebnisse, das war vor zehn oder fünfzehn Jahren undenkbar.

Potenzielle Koalitionspartner BerlinOnline: In den aktuellen Umfragen wird es wahrscheinlich, dass das nächste Parlament fünf bis sechs Parteien beinhaltet. Das bedeutet, es wird höchstens eine Regierungskoalition zwischen drei Parteien möglich sein. Experten sehen Rot-Rot-Grün als wahrscheinlichste, wenn nicht als einzig mögliche Variante. Sehen Sie das genauso?



Klaus Lederer: Also wir haben ja eine Partei, die jetzt seit 27 Jahren regiert, die SPD. Zehn Jahre haben wir gemeinsam regiert. Fünf Jahre haben sie es jetzt gemeinsam mit der CDU getan und in den letzten fünf Jahren ist hier vieles leider nicht angepackt worden, was hätte angepackt werden müssen. Da werden wir ja später sicherlich auch noch drüber sprechen. Die SPD ist da relativ flexibel. Für sie ist, glaube ich, am Ende entscheidend, dass sie hier irgendwie weiter regieren kann. Das ist natürlich was, was uns überhaupt nicht reicht. Sondern wir haben da ein paar inhaltliche Vorstellungen, die uns auch sehr wichtig sind, die wir hier politisch auch umsetzen wollen. Und das ist für uns natürlich der Maßstab. Wenn, wie sich das augenblicklich auch in anderen Bundesländern zeigt, diese klassischen Konstellationen, zwei große oder eine größere Partei tut sich mit einer kleineren zusammen und dann gibt es Zweierkonstellationen, wenn das auch durch die Veränderungen der Parteien im System immer unwahrscheinlicher wird, dann werden sich die Parteien auch daran gewöhnen müssen, dass es nicht mehr so läuft, wie es davor lief. Ich habe ja ein gewisses Verständnis dafür, dass es einfacher wird, wenn man zu zweit am Tisch sitzt. Aber in Thüringen beispielsweise ist auch deutlich geworden, dass eine sehr starke Linke mit zwei vergleichsweise kleinen Partnern und den Sozialdemokraten nur knapp über 5%, die SPD knapp zweistellig, doch auch sehr vertrauensvoll und durchaus auf einer Ebene zusammenarbeiten können. So, das ist am Ende die Frage, die entscheidend ist. Reicht es für die Inhalte, also kann man sich verständigen und hat man das Vertrauen auch entwickelt und gegenseitig einen Stil miteinander, der es erlaubt, die Stadt insgesamt voranzubringen? Also wo es nicht nur einfach darum geht, dass man jeweils besser dasteht als die anderen. Also nicht alle können jederzeit gleichermaßen Opposition und Koalition spielen. Und dann kann man eventuell von den Ergebnissen des gemeinsamen Regierungshandelns nichts wissen wollen. Ich glaube, dass das zunehmend immer wichtiger wird, das Wählerinnen und Wähler auch merken, ob politische Parteien bereit sind, um der gemeinsamen Lösung Willen sich auch mit anderen vernünftig an den Tisch zu setzen und über gemeinsame Lösungen zu reden. Am Ende ist es so, wir wissen ja tatsächlich nicht, was am 18. September passiert. Man kann jetzt spekulieren. Ich habe den Eindruck, CDU und SPD haben sich nicht mehr allzu viel zu sagen. Sie hatten sich in den letzten fünf Jahren auch selten was zu sagen, wenn ich das aus meiner Parlamentsbeobachterperspektive sagen kann. Und insofern wird es was Neues brauchen. Und möglicherweise ist es in der Tat am Ende die einzige Konstellation. Das würde von allen drei potentiellen Partnern doch ein sehr, sehr ernsthaftes aufeinander zugehen erfordern. Und da ist dann irgendwie mit Machtspielchen nicht allzu viel zu machen.

Innere Sicherheit und der Umgang mit Extremismus BerlinOnline: Dann kommen wir jetzt zu den Inhalten. „Berlin muss brennen“ heißt es unter dem Video, dass Linksextreme der Rigaer Straße Anfang Juli nach der rechtswidrigen Teilräumung in das Internet stellten. Bei der darauffolgenden Demonstration gab es 123 verletze Polizisten. Wie positionieren Sie sich zu linker Gewalt?



Klaus Lederer: Generell ist politische Gewalt inakzeptabel. Also, es kann nicht angehen, dass man versucht durch Bedrohung von Menschen, durch Sachbeschädigung oder was auch immer, eigenen politischen Inhalten zu einer stärkeren Öffentlichkeit zu verhelfen. Darüber ist überhaupt nicht zu diskutieren. Insofern sind auch diese Ereignisse keine Ereignisse, die unseren Beifall finden. Wenn in dem Zusammenhang aber tatsächlich darüber geredet werden muss, was braucht die Stadt jetzt eigentlich und was wäre jetzt eigentlich angesagt, dann sage ich umgekehrt, aber auch der Innensenator muss ein bisschen aufpassen. Also sein Wahlkampf nach viereinhalb Jahren nichts tun, jetzt darauf zu konzentrieren, dass man einen ganzen Stadtteil abriegelt und sie haben auf die Rechtswidrigkeit dieser Teilräumung hingewiesen, dann wurden auch auf Zuruf von irgendeinem windigem Investor mehrere Hundertschaften reingeschickt und ein ganzer Kiez in Belagerungszustand versetzt. Während umgekehrt ein Haufen Fragen der öffentlichen Sicherheit hier in Berlin offenbar unbearbeitet bleiben. So etwas geht eben auch nicht an. Und da sage ich, ich wünsche mir jetzt eigentlich und da sind wir ja zum Glück nicht alleine, dass sich die Beteiligten dort, insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner, das Bezirksamt und auch die Beteiligten an diesem Konflikt an einen Tisch setzen und sich verständigen darüber, wie man in diesem Kiez jetzt zu einer vernünftigen Lösung kommt. Das ist doch das einzige, was hilft. Also die Polizei in Berlin, die eine gute Arbeit macht, muss auch vernünftig geführt werden. Dass ist letztendlich auch ihre Aufgabe deeskalierend zu wirken, nachhaltig und vor allem in der Tat eben auch rechtmäßig zu wirken. Und eigentlich wäre es ja auch die Aufgabe eines Innensenator genau dafür zu sorgen, er ist kein Polizeisenator und die Berliner Polizei ist vor allem auch nicht seine Wahlkampftruppe.



BerlinOnline: Was würden Sie denn besser machen? Wie würden Sie das Problem in der Rigaer Straße lösen?



Klaus Lederer: Ich denke, dass da schon von Anfang an ein ganz anderes aufeinander zugehen hätte stattfinden müssen. Wenn die öffentliche Hand, wenn der Bezirk, wenn die Polizei sagt, wir müssen hier gemeinsam eine Lösung suchen, wenn Anwohnerinnen und Anwohner und bezirkliche Verwaltungen, aber eben auch die Polizei, als die für Sicherheit und Ordnung im Kiez Zuständigen, sich an einen Tischen setzen, hat man erst mal eine ganz andere Ausgangslage. Da kann man nämlich anders miteinander diskutieren. Sich zusammenzusetzen und zu deeskalieren ist ja auch nicht neu, ich meine, wie oft hatten wir das in Berlin schon? In den 80er Jahren, zum ersten Mai gab es regelmäßig regelrechte Polizeiaufmärsche in Kreuzberg und in der Innenstadt. Es war damals unter Rot-Rot Ehrhart Körting, der versuchte einfach mal andere Polizeitaktiken auszuprobieren. Die Taktik der ausgestreckten Hand, die Taktik der Deeskalation und es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann war dieser Tanz vorbei. Es zeigt sich also, dass man mit polizeilichen Taktiken, mit Deeskalation und vor allem mit einem auf die Leute zugehen von Seiten des Staates durchaus in der Lage ist, deeskalierende Politik zu machen. Also der Polizeieinsatz sollte immer die Ultima Ratio sein, wenn gar nichts anderes mehr geht. Wenn es von vornherein darauf angelegt wird, dass es richtig kracht, damit man sich im Wahlkampf vernünftig präsentieren kann, dann ist das für einen Innensenator ganz sicher inakzeptabel.



BerlinOnline: Nach den Anschlägen in Frankreich und Bayern gilt laut dem Innensenator auch noch in Berlin eine anhaltend hohe, abstrakte Gefahr. Planen Sie die Stadt sicherer zu machen?



Klaus Lederer: Erst mal muss man schon, glaube ich, noch mal darauf hinweisen, dass Berlin im Maßstab eine der sichersten Städte ist, die es hier in Europa gibt. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass man immer noch an ein paar Stellen Dinge tun kann. Herr Henkel hat es auch vor fünf Jahren im Rahmen des damaligen Wahlkampfes schon angekündigt, nur passierte nicht allzu viel. Man ist schwerlich in der Lage dagegen Schutz zu organisieren. Das ist eigentlich jedem Menschen möglich und gerade wenn es nicht mehr unter Einsatz von beispielsweise Sprengstoff oder Schusswaffen passiert, sondern wenn das im Grunde als individuelle Terrorakte geschieht, unter Einsatz von ganz normalen Gegenständen oder von Autos. Also wo jeder rankommt. Dann können sie im Extremfall gar nicht verhindern, dass Menschen, die sich dann positiv beziehen auf solche Terrorgruppen, solche Taten verüben. Oder eben jemand anderes, der jetzt meint, dass er als Neofaschist am fünften Jahrestag der fürchterlichen Morde in Utoya jetzt hier im Grunde noch mal seine besondere Arier-Rolle dadurch zum Ausdruck bringt, dass er gewillt auf Migrantinnen und Migranten schießt. Das sind Menschen, selbst mit totaler Überwachung werden Sie die nicht bekommen, mal abgesehen davon, dass irgendjemand das ja auch alles auswerten muss. Also, wer soll das eigentlich tun? Dieses Sammeln von Unmengen Daten hilft ja auch nur weiter, wenn irgendjemand in der Lage ist, dass dann auch nach zu vollziehen, auszuwerten und entsprechend zu handeln. Also die Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte zeigte, man wird durch ein immer größeres Maß an Überwachungsstaatlichkeit letztlich trotz alledem die Wahrscheinlichkeit solcher Anschläge nicht herabsetzen. Das einzige was man wirklich tun kann, ist die Leute zur Vorsicht und Besonnenheit aufzurufen, umgekehrt dafür zu sorgen, dass man sich nicht so ängstigt, dass das, was wir hier an miteinander, an gemeinsam lebendigem in dieser Stadt haben, jetzt quasi prophylaktisch auch noch zurückschrauben und uns weniger frei bewegen oder weniger frei fühlen. Das wäre doch aus meiner Sicht genau das Falsche. Solide Polizeiarbeit ist am Ende dann auch immer noch die beste Möglichkeit, solchen Tätern gegebenenfalls auf die Spur zu kommen. Aber eine absolute Sicherheit, die werden wir nicht organisieren können und da hilft dann am Ende unter dem Strich nur, wie kann man soziale Ursachen von Gewalt, wie kann man soziale Ursachen von solchen Zuspitzungen, auch von solchen Menschen, die in solche Extremsituationen geraten, wie kann man da was gegen tun? Und das ist was, was viel Zeit, was viel Kraft kostet, was man nicht von heute auf morgen erledigen können. Insofern, so traurig das klingt, wir werden uns in gewissem Maße daran gewöhnen müssen, dass solche Anschläge geschehen und wir müssen versuchen, mit einem großem Maß an Vorsicht, aber eben trotzdem ohne unsere Freiheiten einzuschränken, dann eben unser Leben einfach auch weiterzuleben.

Rekommunalisierung Berlin BerlinOnline: Weiter mit dem Thema Wirtschaft. Sie setzen sich für eine Rekommunalisierung ein, beispielsweise im Energiewesen oder bei Wohnungen. Warum?



Klaus Lederer: Also bei Energie, bei Wohnungswesen und bei Verkehr geht es ja letztlich erst mal um öffentliche Dienstleistung, auf die jeder angewiesen ist. Also wenn ich das Thema Verkehr nehme, also unser Berliner Personennahverkehr, so schlecht er zum Teil funktioniert, im Vergleich zu anderen funktioniert er immer noch ganz gut, aber es ist eben das einzige, wirklich voll verfügbare Netz, mit dem jede und jeder unabhängig vom Geldbeutel, unabhängig von möglichen, persönlichen Beeinträchtigungen, in der Lage ist sich hier in der Stadt von A nach B zu bewegen. Also wir müssen mehr für Barrierefreiheit tun, wir müssen auch noch etwas für eine bessere Taktfrequenz tun, wir wollen auch noch ausbauen. Also anstelle der teuren Kanzler-U-Bahn, hätten wir von Anfang an stärker, auf beispielsweise den Ausbau des Straßenbahnnetzes auch im Westteil der Stadt setzen sollen. Für die Kosten hätte man zweihundert Kilometer Straßenbahn bauen können. Das muss trotz alledem weiter passieren. Und Private, das zeigen alle Erfahrungen, sehen zunächst erst mal zu, wie sie ihren Schnitt in der ganzen Geschichte machen. Und wenn sie dann darüber hinaus durch vertragliche Vereinbarung auch noch gezwungen werden können zu investieren, dann tun sie das auch. Aber es ist erst mal von vornherein so, dass jeder Private, der dort ein Investments tätigt, sein Gewinn rausziehen will und nicht per se das öffentliche Ziel, den öffentlichen Zweck der Infrastruktur im Blick hat. Uns ich wichtig für untere und mittlere Einkommensschichten bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Da ist aus unserer Sicht einfach kein Platz für die Gewinnerwirtschaftung. Und wenn wir das letzte Beispiel nehmen, die Netze und die Energieerzeugung, also die Zeit der großen fossilen Energieträger, die ist vorbei. Also wir haben hier noch ein paar Kraftwerke stehen, aber im großen und ganzen ist völlig klar, auch Berlin wird in 15, in 20, in 25 Jahren die Energiewende schaffen müssen. Also möglichst wenig Energie verbrauchen, als wir selbst erzeugen können. Das geht nur regenerativ. Da muss man die Netze umbauen. Dass überall eingespeist werden kann, aber auch bei Energie entnommen werden kann. Das können die derzeitigen Netze nicht. Die sind völlig auf die altern fossilen Energieträger fixiert. Und gerade weil wir nicht so viel Kohle haben hier in Berlin, also damit ich jetzt das Geld und nicht der Energieträger gemeint, dann ist es doch relativ schlau, dieses Geld dann am Ende auch komplett in die öffentliche Infrastrukturen zu stecken und nicht dafür zu sorgen, dass es nach Schweden oder nach Frankreich oder irgendwo nach Westdeutschland in eine Konzernzentrale abfließt.



BerlinOnline: Jedoch sind viele der Privatisierungen unter Rot-Rot geschehen. Der RBB hat getitelt, man hat sein Tafelsilber in der Zeit verkauft in Berlin. Wie passt das zusammen, dass die Linke jetzt etwas ganz anderes vor hat?



Klaus Lederer: Die öffentlichen Wohnungsunternehmen waren zum Teil so hoch verschuldet, dass sie von sich aus Wohnungsbestände verkauft haben, um liquide zu bleiben. Also um nicht Pleite zu gehen. Die sind zum Teil in den neunziger Jahren mit Zusatzaufgaben versehen worden. Man hat ihnen in die Eigenkapitalbasis gegriffen, um den Haushalt damit gegen zu finanzieren. Also die öffentlichen Unternehmen waren in einem verheerenden Zustand. Und was Rot-Rot gemacht hat, ist eine große Wohnungsbaugesellschaft zu verkaufen. Das war die GSW. Und zwar in einer extremen Situation, wo uns die Opposition damals einen Haushalt weggeklagt hat und plötzlich von heute auf morgen zwei Milliarden Euro fehlten. Da war jetzt die Situation, verkauft man die oder holt man aus einem laufenden Jahreshaushalt zwei Milliarden. Also keiner hatte eine Idee, wie man das hätte kurzfristig bewerkstelligen sollen. Ansonsten haben wir dann relativ schnell, also 2005, mit der SPD abgehandelt, Wohnungsbestände werden nicht angefasst, es werden keine Wohnungsbestände mehr verkauft. Wir haben verhindert, dass Thilo Sarrazin Vivantes verkloppt. Wir haben verhindert, dass die Landesbank, die ja vom Bankenskandal noch durchaus schwer gebeutelt war, an Private verkauft wird. Das hat der Sparkassen- und Giroverband übernommen. Deswegen gibt es ja immer noch das rote „S“ und die Sparkasse. Und so könnte man das jetzt fortsetzen. Also wir haben den Großteil der Landesbetriebe saniert und vor der Privatisierung gesichert. Die Ausnahme, wie gesagt, ist die GSW. Oder eins war noch, die königpreußische Porzellanmanufaktur, die das Land Berlin mit zweistelligen Millionenbeträgen jährlich bezuschusst hat, damit man kein besonders attraktives, teures Porzellan für die gehobenen Schichten an den Markt bringen kann. Da sage ich aber auch heute, ich sehe nicht ein, warum die öffentliche Hand solche Betriebe führen muss.

Schuldenpolitik Berlin BerlinOnline: Sie haben jetzt gerade Investitionen angesprochen, einmal in Polizei, einmal in Rekommunalisierung in Wohnungen. Das hört sich alles ziemlich teuer an und Berlin ist das Bundesland mit 60 Milliarden Schulden und das sind die zweitmeisten Schulden im Vergleich der Bundesländer. Wird es mit den Linken neue Schulden geben?



Klaus Lederer: Das ist nicht unser Plan und das wäre auch nicht richtig. Die Frage ist, ob man umgekehrt jetzt in den Größenordnungen Schulden abbauen sollte, in einer Zeit, in der die Zinsersparung im Grunde vernachlässigt werden kann. Also heute ist es ja so, wir haben eine historische Niedrigzinsphase, das heißt, wenn wir jetzt anfangen wie wild Schulden abzubauen und stattdessen auf Investitionen verzichten, machen wir einen großen Fehler. Weil, das weiß jede und jeder, der selber Investitionen unterlässt, wenn ich jetzt die Schulden weiter verfallen lasse, wenn ich jetzt nicht in die öffentliche Infrastrukturen investiere, dann kostet mich das in fünf oder zehn Jahren möglicherweise das doppelte, dreifache oder fünffache. Also wir schleppen so einen verdeckten Schuldenberg da mit uns rum. Was wir wollen, ist zum Einen, dass das Geld, was wir jetzt an zusätzlichen Einnahmen haben, und Berlin ist ja anders, als noch vor zehn, fünfzehn Jahren, inzwischen jährlich mit Überschüssen aus den Haushaltsjahren herausgekommen. Also der Sanierungskurs, der damals schmerzhaft war, wo man vielleicht auch bei der einen oder anderen Stelle über das Ziel hinausgeschossen ist, seit 2010, seit 2011 haben wir dieses Problem nicht mehr. Sondern seit 2010, 2011 werden jährlich Überschüsse erwirtschaftet. Und das ist das, was ich SPD und CDU vorwerfe. Anstatt diese Überschüsse zu investieren, anstatt dafür zu sorgen, dass die städtische Infrastruktur in Ordnung gebracht wird, anstatt dafür zu sorgen, dass wir tatsächlich auch im öffentlichen Dienst wieder einstellen, wurde sich völlig sinnlose auf die Schulter geklopft. Wo ich sage, die zwei Milliarden hätte die Infrastruktur Berlins dringend nötig gehabt. Und außer zu beweisen, dass man eine gute schwäbische Hausfrau ist, hat man niemandem damit einen Gefallen getan, aber der Staat ist eben auch kein schwäbischer Haushalt.

Prekäre Lebensverhältnisse in Berlin BerlinOnline: Die Spaltung in Arm und Reich ist eines der größten Probleme in Berlin. Nun steht die linke Partei vor allem dafür, dieses bekämpfen zu wollen. Wie wollen sie das konkret umsetzen, mit welchen Maßnahmen?



Klaus Lederer: Also am liebsten wäre mir natürlich, wenn wir dieses unsägliche Hartz-IV System irgendwie abschaffen könnten, das können wir in Berlin nicht, das wissen sie natürlich selbst, das ist Bundesrecht und ich sage auch gleich vorneweg, wir werden das durch Landespolitik nicht einfach kompensieren können. Also das, was durch Hartz-IV, durch Langzeiterwerbslosigkeit, durch die Chancenlosigkeit, zum Teil zweite oder dritte Generation an Spaltung zwischen arm und reich produziert wird, das kann man landespolitisch nicht einfach drehen. Aber wir haben in Berlin natürlich trotzdem ein paar Chancen. Also wenn ich über Miet- und Wohnungspolitik rede, wenn ich sage, wir brauchen hier tatsächlich Wohnraum in Größenordnungen, zu Einstiegsmieten, die nicht erst bei 6,50 Euro beginnen. Wenn ein Einpersonenhaushalt, der Hartz-IV bezieht, nur 5,51 Euro zu gestattet bekommt. Oder wenn, was ja ein Großteil der Berliner Familien betrifft, die nur 1.050 Euro haben im Monat. Dann muss ich mit Einstiegsmieten von 6,50 Euro auf 8 Euro nicht kommen. Also in dem man was für die Bremsung des Mietenanstiegs tut und indem man den öffentlichen Mietensektor ausbaut, tut man für solche Leute natürlich auch etwas. Und dann gibt es so die Kleinigkeiten. Also wir haben in Berlin die Möglichkeit zu günstigeren Konditionen öffentliche Leistungen in Anspruch zu nehmen. Beispielsweise stehen jeder Hartz-IV Bezieherin, jedem Hartz-IV Bezieher im Monat 25 Euro für Mobilität zur Verfügung. Im Hartz-IV Satz. Unser Berliner Sozialticket kostet deutlich mehr.



BerlinOnline: Die Maßnahmen, die Sie gerade angesprochen haben. Wie wollen Sie die finanzieren?



Klaus Lederer: Ja es kommt ein bisschen darauf an, wenn ich sowieso investiere, also wenn ich sowieso sage, wir müssen hier eine Investitionsoffensive starten in die öffentliche Infrastruktur und die legen wir auf zehn Jahre an und da wird es um Milliarden Investitionen gehen, dann ist die Frage, ob man darüber noch mal mit relativ überschaubarem Aufwand Menschen, die nicht die Qualifikationen von vornherein mitbringen, zusätzlich den Berufseinstieg ermöglicht. Das ist überschaubar. Auch die Kosten, die ich genannt habe für den Berlinpass. Das hält sich in Grenzen. Das sind keine zwei oder drei, auf keinen Fall sind es dreistellige Millionenbeträge. Also gemessen an den Summen, die wir hier insgesamt gerade so bewegen und über die wir hier sprechen, kann man hier mit wenigen Mitteln schon eine ganze Menge erreichen.



BerlinOnline: Sie haben das Thema gerade schon angerissen, dass die prekären Lebensverhältnisse auch etwas mit steigenden Mieten zu tun haben. Nun ist Wohnungsbau ein Bereich der mittelfristigen Stadtentwicklung. Und wir haben das Problem, dass in vielen Kiezen und vielen Bezirken die Gentrifizierung ein wenig entschleunigt sein muss. War die Mietpreisbremse Ihrer Meinung nach ein Erfolg?



Klaus Lederer: Die Mietpreisbremse war von vornherein eine Propagandashow. Es ist ja schon seiner Zeit vom Mieterverband genauso gesagt worden, wie auch von uns damals aus der Opposition heraus, dass eine Mietpreisbremse, die so eingeführt und angelegt wird, keine wirkliche, keine realen, nachhaltigen Wirkungen entfalten kann. Sie wird noch nicht einmal den Anstieg dämpfen. Das war ja eigentlich das Ziel. Die Gentrifizierung schreitet voran. Ich habe vorhin auch schon deutlich gemacht, bestimmte Dinge hätten viel schneller gehen können und eigentlich auch viel schneller gehen müssen. Nun haben wir aber den Salat, wie er ist. Wir haben also jetzt nur noch die Möglichkeiten über Bebauungspläne, über Millieuschutzsatzungen oder eben auch über die qualifizierte Entwicklung von neu zu erschließenden Flächen. Was ja hier und da in der Stadt auch passieren wird.

Flüchtlinge und Migration BerlinOnline: Wir haben über die Themen Wirtschaft und Bildung gesprochen. Das sind auch Themen, die eng mit dem Thema Integration verbunden sind. 2015 kamen sehr viele geflüchtete Menschen nach Berlin. Ende 2016 sollen insgesamt 70.000 registriert sein. Wie wollen Sie diese Menschen integrieren?



Klaus Lederer: Also, das Wichtigste ist schneller Zugang zu Bildung, schneller Zugang zu Arbeit und schneller Zugang zu sozialen Kontakten in die Gesellschaft rein. Und das erste, was passieren muss, ist, dass diese unwürdigen Massenunterkünfte aufgelöst werden und durch menschenwürdige Unterkünfte ersetzt werden. Über das Thema Wohnungen und Mieten haben wir vorhin schon gesprochen. Das Problem ist nicht neu. Es ist durch die Geflüchteten nicht verursacht worden. Man muss eher einfach noch einmal einen Zahn zulegen, weil zu den momentanen 25.0000/35.000 fehlenden Wohnungen noch mal 25.000 dazu kommen. Aber das Wichtigste ist in der Tat der Zugang zu Kindertagesstätten und auch zu Regelklassen. Sobald die Willkommensklassen beendet sind, müssen die Geflüchteten nach Möglichkeit schnell den Zugang zum regulären Schulsystem haben. Damit sie die Chance haben in dieser Gesellschaft wie alle anderen möglichst schnell rauszukommen aus so einer Situation staatlicher Alimentierung. Es ist auch für sie selber im Übrigen ganz unerträglich über Monate lang, oder gegebenenfalls auch Jahre, wenn die Anerkennung sich zieht, dann immer abhängig zu sein, nicht arbeiten zu dürfen, keine Möglichkeit zu haben, sich den eigenen Lebensunterhalt selbst zu erwerben. Also das ist das ganz Zentrale. Und wir haben ja im letzten Jahr was ganz großartige erlebt. Wie das Versagen der öffentlichen Verwaltung hier kompensiert worden ist durch tausende Ehrenamtliche, die gesagt haben: ,,Wir packen jetzt einfach mal an, wir machen keine Demonstration zur Oranienstraße und halten Schilder hoch, sondern wir lösen jetzt einfach mal das Problem, was hier durch staatliches Nichthandeln verursacht worden ist.“ Das ist ganz toll und dahin zu kommen, dass endlich dieses ewige Flickwerk aufhört. Also wir haben jetzt nicht mehr diese unwürdigen Szenen vor dem LaGeSo. Die stehen jetzt nicht mehr draußen, sitzen aber drinnen. Die Situation ist immer noch dieselbe. An vielen Stellen ist nach wie vor die Ansprechbarkeit von Ansprechpartner in der Verwaltung nicht gewährleistet. Wir haben nach wie vor das Problem, dass die Bargeldauszahlung nicht in dem Maße funktioniert. Kann man die Frage irgendwie einwerfen ,,Wie viele haben schon eine Gesundheitskarte?“ Ist jetzt alles seit langer Zeit angekündigt worden, zieht sich immer noch viel zu sehr. Das heißt der erste Schritt ist auch in dem Bereich die öffentliche Verwaltung dazu in die Lage zu versetzen, ihre Aufgabe zu erfüllen, damit die vielen Berlinerinnen und Berliner das machen können, was ja eigentlich ihre große Stärke wäre, nämlich da zu sein, ansprechbar zu sein und diese sozialen, diese Nachbarschaftsbeziehungen, dieses miteinander, zusammen zum Sport zu gehen, zusammen in das Theater zu gehen, Gemeinschaftserlebnisse zu haben, gemeinsam auch irgendwas auf die Beine zu stellen im Kiez, Feste zu machen, Kulturereignisse zu machen. Das dafür die Kraft bleibt, anstatt sich darum kümmern zu müssen, dass die menschenwürdigsten Grundbedingungen erfüllt sind. Das ist jetzt das Wichtigste.



BerlinOnline: Nun machte Sahra Wagenknecht Ende Juli Schlagzeilen, indem sie das ,,Wir schaffen das“ der Kanzlerin Angela Merkel kritisierte. Zitat: ,,Die Kanzlerin müsse dafür sorgen, dass sich die Menschen in unserem Land wieder sicher fühlen.“ Wie steht die Berliner Linke zu dieser Position?



Klaus Lederer: Also ich erinnere mich, dass war ja kurz nach den Anschlägen in München, in Würzburg. Ich kann total verstehen, dass Menschen da auch Sorgen und Ängste haben. Dass sie also sagen, wenn das hier jetzt im Wochenrhythmus passiert, dass wird unser Leben fundamental verändern. Auf der anderen Seite glaube ich, den Zusammenhang zwischen den Geflüchteten im vergangenen Jahr und diesen Taten, der lässt sich schon deswegen nicht herstellen, weil die Geflüchteten, das waren jetzt nicht diejenigen, die da im letzten Jahr zu uns gekommen sind. Der Deutsch-Iraner ist letztlich hier groß geworden. Also sind sozusagen alles Produkte unserer Gesellschaft, wenn wir so wollen. Und das jetzt auf dem Rücken der Flüchtlinge abzuladen oder einen Zusammenhang herstellen zu wollen, zwischen denjenigen, die genau zum Teil vor diesen Islamisten geflüchtet sind oder eben vor Assads Truppen geflüchtet sind oder in anderen Weltregionen, in Afghanistan vor dem Terror von Al-Qaida geflüchtet sind, in einen Zusammenhang zu stellen mit solchen Attentaten, das halte ich in der Tat für falsch. Das hat einen falschen Zungenschlag. Und dafür hat sich Sahra Wagenknecht ja auch Kritik eingefangen, dass es genauso verstanden werden konnte. Was ich richtig finde allerdings reicht es nicht aus zu sagen, wir schaffen das. Sondern es muss in der Tat dafür gesorgt werden, dass Länder und Kommunen, die sind die, die die Hauptlast tragen werden, die eben Bildung, Ausbildung, Studienmöglichkeiten, auch die Infrastruktur, wo die Leute wohnen, bereitstellen müssen. Das die damit nicht alleine gelassen werden. Und das ist dann auch schon eine Erwartung.



BerlinOnline: Damit distanzieren Sie sich zu mindestens ein Stück weit von Wagenknecht, weil es ja schon so ein bisschen in diese Richtung ging. In der Kritik hieß es, dass ihr Kommentar ein wenig in die rechtspopulistische Richtung ging. Hat Sie das geärgert? Für Sie kommt ja der Diskurs innerhalb der Partei so ein bisschen zur Unzeit vor der Wahl jetzt.



Klaus Lederer: Das ist alles ok. Ich meine, dass Debatten, bei denen am Ende nicht so richtig nachvollziehbar ist, warum die eigentlich geführt werden, in einem Wahlkampf nie besonders schön sind, ist klar. Aber nein, für mich ist das auch eine ganz prinzipielle Frage, dass Linke sich besonders vorsehen müssen. Und da wird jetzt viel Geheimnistun unterstellt. Das will ich jetzt mal gar nicht tun. Sahra Wagenknecht hat am nächsten Tag ja durchaus auch noch mal erklärt, dass es ihr primär darauf angekommen ist, deutlich zu machen, dass es bei dem Bekenntnis der Kanzlerin nicht bestehen bleiben kann, dass dem auch Taten folgen müssen, auch von Seiten der Bundesregierung. Da gebe ich ihr absolut Recht. Aber wenn man da so einen Zungenschlag drinnen hat, der auch interpretierbar ist, finde ich das unnötig, so etwas, finde ich, sollte und kann sich eine Linke nicht leisten.

Berliner Verwaltung BerlinOnline: Berlin braucht eine leistungsfähigere Verwaltung, die auch mit den Herausforderungen einer wachsenden Stadt fertig wird. Welche Veränderungen planen Sie im öffentlichen Dienst?



Klaus Lederer: Also wir haben ja jetzt die Situation, dass bis zum Jahre 2025 ungefähr die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Berliner öffentlichen Dienstes altersbedingt in Rente gegangen sein werden. Das ist schon ganz schön fett. Also innerhalb der nächsten neun Jahre auf im Grunde 50 % der Mitarbeiter verzichten zu müssen, das bedeutet für uns natürlich auch, schon wenn wir den derzeitigen Mitarbeiterstandard halten wollen, müssten wir jährlich 5.000 Leute einstellen. Die warten jetzt auch nicht alle und stehen Schlange. Zumal hier auch viele andere attraktive Arbeitgeber vor Ort sind. Die Bundesregierung, die auch besser zahlt, das Land Brandenburg, was in Teilen auch besser zahlt. Wenn ich an beispielsweise die derzeitigen Tarife für Erzieherinnen und Erzieher im Kita-Bereich in Brandenburg und in Berlin schaue, dann hat Berlin da einen extremem Nachteil. Wäre ich eine junge Berufsanfängerin, ein junger Berufsanfänger, würde ich mir schon überlegen, ob ich mich in die S-Bahn setze und bis Oranienburg fahre. Das heißt, wir müssen mehr machen. Wir müssen zum einen dafür sorgen, dass der Berliner öffentliche Dienst auch bezahlungsmäßig attraktiv ist. Es war absolut nachvollziehbar und ich glaube auch gerechtfertigt, als wir hier in ganz großen Haushaltsschwierigkeiten steckten. So etwas zu machen, wie einen Tausch, Arbeitszeit gegen Lohneinbußen. Es muss da aber auch klar sein, dass wenn diese Situation wieder besser ist und inzwischen ist sie das, dass wir dann wieder auf das Niveau gehen, was im Bundesdurchschnitt gilt. Sonst haben wir keine Chance. Extremer wird das ja noch bei Berufen, die jetzt auch seltener sind und auch sehr gefragt sind. Bauingenieurinnen und Bauingenieure, Amtsärztinnen und Amtsärzte. Ich meine, wenn ich mit einer privaten Praxis oder im Krankenhausbereich wesentlich lukrativer wegkomme, als wenn ich hier im öffentlichen Dienst eine Beschäftigung annehme, dann muss ich wenigstens denjenigen, die enthusiastisch sind sagen: ,,Ich wollte hier im Bezirksamt Friedrichshain Amtsärztin werden“, eine Perspektive bieten und unbefristete Jobs und wenigstens das Niveau an Bezahlung, was woanders auch gezahlt wird. Und dazu braucht es Personalentwicklung.

Flughafen BER BerlinOnline: Im nächsten Jahr soll endlich der Flughafen BER eröffnen, Stand jetzt. Es hat bisher sechs Milliarden Euro gekostet und wir haben mittlerweile sechs Jahre Verspätung. Wer ist verantwortlich für diese Misere?



Klaus Lederer: Auf alle Fälle die Kontrolleure. Das ist so. Und mit Sicherheit auch die Ausführenden. Also indem sie sich einerseits darauf verlassen haben, dass die Flughafengesellschaft das schon irgendwie alles hinbekommt und sich da offensichtlich auch in den Aufsichtsräten haben erzählen lassen, im Himmel ist Jahrmarkt. Auf der anderen Seite aber auch nicht nachgefragt haben, eigentlich erst mit den ersten Bauverzögerungen. Ein nennenswerter Staab von Leuten, der auf Seiten der öffentlichen Verwaltung eingerichtet worden ist, um mal gegenzulesen, was denn da so an Aufsichtsratsunterlagen auf den Tisch gelegt wird, ist eigentlich ein Armutszeugnis. Und gerade nach dem Berliner Bankenskandal und nach den Erfahrungen mit den Berliner Unternehmen in der 90er Jahren, waren wir ja hier 2001 oder auch 2002 explizit mit den Zielen angetreten, mehr Transparenz und bessere Kontrolle. Das ist hier eindeutig schiefgegangen. Und wie der Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus herausgefunden hat, ist die Rolle, die Klaus Wowereit da hatte, keine so geringe. Je größer der Druck wurde, den Termin dann auch zu halten, desto unsäglicher wurde auch der Umgang innerhalb des Unternehmens mit Aufträgen, mit Kontrolle von Auftragserfüllung und ganz offenbar hat man sich auch gegenseitig die Taschen darüber vollgehauen, wie die tatsächlichen Problemlagen sind. Und wenn innerhalb eines öffentlichen Unternehmens so ein Klima existiert, wo alle dicht halten und so tun, als sei die Welt in Ordnung, dann ist das schon ein ziemlich grundlegendes Problem. Es hilft ja nichts, weil wir das Ding ja irgendwie fertig bauen müssen.



BerlinOnline: Er soll ja fast fertig sein im nächsten Jahr hoffentlich.



Klaus Lederer: Da hat ein Sprecher des Unternehmens übrigens gesagt, nein.



BerlinOnline: Jetzt gehen ja Experten davon aus, dass eventuell wenn der BER mal eröffnen sollte, die Kapazitäten nicht mehr ausreichend sind für den Andrang von Touristen oder Fluggästen, die nach Berlin kommen oder von Berlin fliegen. Sollte Tegel als Ersatz nicht offen bleiben?



Klaus Lederer: Da gibt es erst mal schon ein rechtliches Problem. Der Flughafen in Schönefeld, hat ja als Rechtsgrundlage einen Planfeststellungsbeschluss und der sagt ganz eindeutig aus, dass mit der Eröffnung des Flughafens in Schönefeld, Tegel zu schließen ist. Galt für Tempelhof schon genauso und Tempelhof ist jetzt zu. Ich finde aber generell, dass die Zeit innerstädtischer Flughäfen vorbei ist. Also wenn wir uns überlegen, mit welcher Taktdichte im Augenblick in Tegel Flugzeuge starten und landen, das haben wir alle schon erlebt, das ist auch hundsgefährlich. Und das ist alles in bewohntem Gebiet. Wenn da wirklich mal was passiert und Start- und Landephase sind da wohl, wenn die Luftfahrtexperten Recht haben, die neuralgischsten Punkte, also da kann es am ehesten gefährlich werden. In Schönefeld ist ja schon einmal ein Flugunfall in der Nähe von Rangsdorf passiert. Ich will mir überhaupt nicht vorstellen, wie das wäre, wenn das über einem dichtbesiedelten Gebiet hier in Berlin passiert. Das ist schlicht nicht akzeptabel. Ich finde aber auch generell, man muss mal die Frage aufwerfen, ob es immer ein neuer Standort oder immer derselbe Standort ist, der immer größer ausgebaut werden muss? Wir haben nicht weit von hier noch einen anderen Flughafen, der nicht ganz klein ist, Halle-Leipzig, den könnte man zum Beispiel mit einer Inter-City-Express-Strecke verbinden. Also man sollte darüber nachdenken, wie man vernünftige Verkehrskonzepte zwischen Schienen, Luftverkehr und Autoverkehr so miteinander verbindet, dass am Ende die existierenden Kapazitäten vernünftig genutzt werden. Und sich nicht die Standorte gegenseitig dann auch noch mit hohen Investitionen und nicht unerheblichen ökologischen und sonstigen Konsequenzen gegenseitig das Leben schwer machen. Ich wünsche mir, dass bald die Situation kommt, dass man von Schönefeld starten und auch landen kann. Und dass die Verkehrsverbindungen dorthin auch von der Innenstadt her so organisiert sind, dass man nicht anderthalb Stunden unterwegs ist.

BerlinOnline: Herr Lederer, zum Abschluss stellen wir Ihnen noch ein paar persönliche Fragen und würden Sie bitten immer nur in ganz knapp in einem Satz zu antworten.

Womit können Sie sich am ehesten identifizieren: Fahrrad oder U-Bahn?



Klaus Lederer: U-Bahn.



BerlinOnline: Hertha oder Union?



Klaus Lederer: Union.



BerlinOnline: Sahra Wagenknecht oder Dietmar Bartsch?



Klaus Lederer: Ich finde dieses Duo eigentlich als Duo nicht schlecht. Und da muss man sich auch nicht entscheiden, beide haben Stärken und Schwächen.



BerlinOnline: Chris Dercon oder Frank Castorf?



Klaus Lederer: Frank Castorf.



BerlinOnline: Currywurst oder Döner?



Klaus Lederer: Vegetarisch das eine oder das andere.



BerlinOnline: Schwalbe oder Vesper?



Klaus Lederer: Schwalbe.



BerlinOnline: Udo Lindenberg oder Die Ärzte?



Klaus Lederer: Die Ärzte.



BerlinOnline: Prinzenbad oder Schlachtensee?



Klaus Lederer: Prinzenbad.



BerlinOnline: Neukölln oder Charlottenburg?



Klaus Lederer: Neukölln.



BerlinOnline: Tempelhofer-Feld Freifläche oder Wohngebiet?



Klaus Lederer: Freifläche.



BerlinOnline: Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Lederer. Morgen treffen wir zum nächsten Wahlinterview Daniel Wesener, Landesvorsitzender von Bündnis `90 den Grünen.

Das Interview wurde am 2. August 2016 aufgezeichnet.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. September 2016 15:58 Uhr

Quelle: BerlinOnline/Patrick Diekmann/ Franziska Wall

