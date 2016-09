Augenstein aus Urlaub zurück trotz mutmaßlicher Probleme mit Müller

Berlins Senatssprecherin Daniela Augenstein ist nach ihrem Sommerurlaub wieder da. Sie habe am Montag wie angekündigt ihren Dienst wieder aufgenommen, hieß es aus ihrem Büro.

Ende August hatte es Spekulationen über ein Zerwürfnis mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) gegeben, weil Augenstein spontan in der heißen Phase des Wahlkampfs ihren Urlaub verlängert hatte. In Berlin wird am kommenden Sonntag ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Die Abwesenheit einer der engsten Vertrauten Müllers in dieser entscheidenden Wahlkampfphase deute auf größere Probleme zwischen den beiden oder sogar ein Ende ihrer Tätigkeit hin, berichteten mehrere Medien.