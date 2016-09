In Berlin und Südbrandenburg bleibt es heiß

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Teile Ostdeutschlands eine Hitzewarnung herausgegeben.

Für Berlin, das südliche Brandenburg, das östliche Sachsen-Anhalt und den Nordwesten Sachsens werden zu Wochenbeginn Temperaturen bis zu 33 Grad erwartet, sagte die Meteorologin vom Dienst beim DWD in Potsdam, Linda Jäckel, der dpa. Die Warnung gelte zunächst bis Dienstag, werde aber voraussichtlich bis Mittwoch verlängert.» Zum Wochenende soll es aber wieder kühler und wechselhafter werden.

DWD-Hitzewarnungen gibt es, wenn die gefühlte Temperatur an zwei Tagen mehr als 32 Grad erreicht und es nur zu einer geringen nächtlichen Abkühlung kommt. Das sei in diesem Jahr bereits mehrfach der Fall gewesen; zuletzt Ende August, als Spitzenwerte von 34 Grad gemessen wurden, sagte Jäckel. Ihr Rat bei diesem Wetter: «Sonne vermeiden, viel trinken, keine übermäßigen körperlichen Aktivitäten - am besten zu Hause bleiben.»