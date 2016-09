BerlinOnline

Rot-Rot-Grün, der Islam in Berlin & die Streitigkeiten mit der CDU: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Interview vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus 2016

Zum letzten Teil unserer Interviews vor den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus 2016 trifft BerlinOnline den Regierenden Bürgermeister auf dem Dach des Berliner Verlages. Der SPD-Spitzenkandidat spricht u.a. über eine rot-rot-grüne Regierung, die Wohnungsnot, den Islam in Berlin und die Streitigkeiten mit der CDU. Bleibt rot-schwarz eine Option?

BerlinOnline: Herzlich Willkommen zum letzten Teil der BerlinOnline-Interviews vor der Abgeordnetenhauswahl im September. Unser nächster Gast übernahm das Amt des Regierenden Bürgermeisters vor ca. anderthalb Jahren von Klaus Wowereit. Während seine persönlichen Beliebtheitswerte noch deutlich vor denen seiner politischen Kontrahenten liegen, sanken die seiner Partei, der SPD, in den letzten Monaten beträchtlich. Im Wahlkampf setzen die Sozialdemokraten auf ihren eigentlichen Markenkern "soziale Gerechtigkeit" und erinnern an die Erfolge des Senats in der letzten Legislaturperiode. Herzlich Willkommen, Herr Müller.



Herr Müller: Schönen guten Tag.



BerlinOnline: Herr Regierender Bürgermeister. Mit "Ich erwarte von einem Politiker, dass man merkt, wofür er brennt. Ich weiß nicht, was Herr Henkel will. Ich weiß auch nicht, was die vier grünen Spitzenkandidaten wollen", wurden Sie Mitte Juli in der Welt zitiert. Im September treten Sie bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl zum ersten Mal als Spitzenkandidat der SPD an. Wofür brennt Michael Müller?



Michael Müller: Für soziale Gerechtigkeit. Das ist der entscheidende Punkt für Berlin, an dem sich viel entscheidet – bei der Arbeit, bei der Wirtschaft und bei der Bildungspolitik. Gerade bei den großen Veränderungen in der Stadt müssen wir darauf achten, dass auch möglichst viele von den guten Entwicklungen profitieren. Dass Berlin eine menschliche Stadt bleibt, eine soziale und tolerante Stadt, das ist mir besonders wichtig.



BerlinOnline: Die SPD ist zwar in den aktuellen Meinungsumfragen immer noch stärkste Kraft. Aber in den unterschiedlichen Umfragen lässt sich, wenngleich die Werte teilweise stark variieren, ein deutlicher Abwärtstrend Ihrer Partei erkennen. Nur noch 34% sind mit der Arbeit des jetzigen Senats zufrieden. Woher kommt dieser Vertrauensverlust?



Michael Müller: Wir sehen überall die großen Ausschläge und Schwankungen von einer Wahl zur nächsten. Es gibt eine Partei, die zum ersten Mal antritt und die, wie ich finde, leider auch Stimmen bekommt. Und es gab auch Konflikte im Senat. Wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, muss man sie auch mal austragen, auch wenn Wähler das nicht honorieren. Und es ist natürlich auch so, dass in Berlin die Jahre des harten und notwendigen Sparens zu spüren sind. All dies spiegelt sich in den Umfragen wider. Inzwischen können wir wieder investieren und tun das auch. Viele Berlinerinnen und Berliner erwarten zu recht, dass der Investitionsstau jetzt abgearbeitet wird.





BerlinOnline: Experten und Medien überschlagen sich aktuell mit möglichen Farbenspielen bzw. Koalitionsmöglichkeiten nach der Wahl. Viele betrachten Rot-Rot-Grün als einzig realistische Option in einem 5- bis 6-Parteien Parlament. Welche Schnittmengen sehen Sie mit Grünen und Linken?



Michael Müller: Ich glaube nicht, dass Rot-Rot-Grün die einzige Option ist. Schließlich kämpfe ich für ein Zweierbündnis unter Führung der SPD. Und da sehe ich am meisten Schnittmengen mit den Grünen. Wir haben mit den Grünen, aber auch mit den Linken viele Schnittmengen, ganz besonders in der Bildungspolitik. Uns ist die gute, gebührenfreie Bildung wichtig. Die SPD geht da noch etwas weiter als die Grünen. Wir haben sicherlich einen gemeinsamen Anspruch daran, dass es öffentliche Daseinvorsorge geben muss wie Gesundheitsversorgung und ein Mietwohnungsangebot über kommunale Wohnungsbaugesellschaften. Die Berliner Verkehrsbetriebe und die Berliner Stadtreinigungsbetriebe sind für uns wichtige kommunale Unternehmen.

Das sehen andere Parteien wie die FDP und die CDU durchaus anders.

BerlinOnline: Linken-Spitzenkandidat Klaus Lederer sagte, angesprochen auf eine Koalition mit Ihnen, dass die SPD deutlich machen müsse, dass man einen Neuanfang für Berlin möchte. Sind Sie zu einem Neuanfang bereit?



Michael Müller: Man kann in vielen Themenfeldern auf gute Arbeit aufbauen, auch auf die aus den zehn Jahren Rot-Rot, zum Beispiel in der Finanzpolitik. Wir haben gemeinsam die Finanzen konsolidiert. Da muss nicht alles neu erfunden werden. Aber wir kommen tatsächlich in eine neue Berliner Phase, unter anderem durch das Bevölkerungswachstum. Dass so viele Menschen kommen, verändert natürlich auch die politischen Herausforderungen, sodass wir zum Beispiel mehr bauen müssen. Das Gleiche gilt für Schulsanierungsprogramme. Vieles passiert bereits, aber es muss stärker und schneller vorangehen. Ich finde nicht, dass man alles auf den Kopf stellen muss, aber manches muss man eben neu akzentuieren.



BerlinOnline: Die Scheidung der jetzigen Regierung läuft gegen Ende der Legislaturperiode alles andere als harmonisch. Innensenator Frank Henkel sagte zu einer möglichen Rot-Rot-Grünen Koalition Mitte August öffentlich, dass Sie häufiger Ihre Haltung wechseln würden, als andere Leute ihre Unterwäsche. Ist das nur Wahlkampf oder sind die Gemeinsamkeiten mit der CDU mittlerweile aufgebraucht?



Michael Müller: Zunächst einmal ist Wahlkampf ja nichts Schlechtes. Ich wundere mich immer darüber, dass Journalisten das kritisieren. In den Wochen vor der Wahl muss man Wahlkampf machen, und die Wähler erwarten doch auch, dass sie erkennen, was es für unterschiedliche Konzepte gibt und was die Parteien in den nächsten fünf Jahren vorhaben. Auf welcher Basis soll man sonst entscheiden?

Zweitens ist die Zusammenarbeit mit der CDU tatsächlich zunehmend schwierig geworden. Über die anderthalb Jahre meiner Amtszeit habe ich das erlebt, etwa bei Fragen der gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, der Flüchtlingsaufnahme, bis hin zur Diskussion über die doppelte Staatsbürgerschaft und ein Burka-Verbot. Die CDU vertritt eher Positionen von gestern, wenn nicht von vorgestern, und ich glaube, das wird Berlin nicht gerecht.



BerlinOnline: Nun zu den Inhalten.

Die kürzlichen Gewalttaten von Würzburg, Reutlingen und Ansbach schüren auch in Berlin das Bedürfnis nach mehr Sicherheit. Was plant die SPD, um die Stadt besser abzusichern?



Michael Müller: Erst einmal ist mir wichtig zu betonen, dass ich mich sehr darüber freue, mit welcher Haltung die Berlinerinnen und Berliner damit umgehen. Die Sorgen und Ängste sind da und trotzdem lassen sich die Menschen in dieser Stadt ihr offenes und freies Leben nicht kaputt machen. Wir haben wenige Stunden nach den Anschlägen in Bayern erlebt, dass 600.000 Menschen auf der Straße waren und den CSD gefeiert haben. Das ist ein Statement, nicht nur für den CSD, sondern auch den Attentätern gegenüber. Wir lassen uns unser Leben nicht kaputt machen.

Als zweiten Punkt muss man natürlich angepasst zur Lage entsprechend polizeiliche Maßnahmen organisieren und auch mehr Polizeibeamte einstellen. Wir sind eine wachsende Stadt, dazu gehört eine wachsende Polizei. Polizeiliche Maßnahmen zur Überwachung von öffentlichen Räumen müssen gegebenenfalls ebenfalls angepasst und ausgeweitet werden. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit der Bundes- und Landesbehörden, auch so etwas kann und wird intensiviert bei konkreten Bedrohungen.



BerlinOnline: Sie sprachen gerade von Kamera-Überwachung, nun gehört München ja zu den Städten, die stark überwacht werden, trotzdem kam es zu einem Amoklauf. Denken Sie, Kameraüberwachung sorgt für mehr Sicherheit?



Michael Müller: Eine Kamera verhindert ja erst einmal nichts, aber sie kann die Aufklärungsarbeit erleichtern. Deshalb müssen wir an besonders gefährlichen Orten auch über bauliche Maßnahmen reden, wir müssen über Streetworker reden, wir müssen darüber reden, dass das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt wird, indem es einfach eine andere Beleuchtung gibt statt dunkler Plätze. Und es kann auch Kameratechnik eingesetzt werden, aber es ist eben nur ein Baustein von mehreren, und kein Königsweg.

Burka-Verbot keine Option BerlinOnline: Burka-Verbot und Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft. Dies fordert u.a. Innensenator Henkel in der Berliner Erklärung. In Berlin leben ca. 300.000 Muslime. Passen diese Vorschläge in die Lebenswirklichkeit dieser Stadt? Und wie möchte die SPD vor islamistischem Terror schützen, ohne eine Religion unter Generalverdacht zu stellen?



Michael Müller: Ich sehe darin eine Form von Aktionismus. Herr Henkel versucht hier offensichtlich im Zusammenhang der Diskussion zur inneren Sicherheit Dinge zu regeln, die er schon immer mal regeln wollte, und vermischt dabei Themen, die nichts miteinander zu tun haben. Ein Burka-Verbot hat rein gar nichts mit innerer Sicherheit zu tun, verhindert keinen Anschlag und ist kein Bedrohungsszenario, insofern gibt es da auch eine klare Absage von mir. Ich selbst finde Burkas problematisch, weil sie Frauen gegenüber diskriminierend sind. Aber ein Verbot ist nicht durchsetzbar.



BerlinOnline: Noch mal als Rückfrage zur innerer Sicherheit. Wie kann man vor islamistischem Terror schützen ohne eine Religion unter Generalverdacht zu stellen?



Michael Müller: Das ist schwer, weil es natürlich keine absolute Sicherheit geben kann, wenn wir öffentliches Leben nicht komplett in Frage stellen wollen. Wir wollen alle rausgehen, wir wollen zu Musikfestivals gehen, wir wollen uns mit dem öffentlichen Nahverkehr durch die Stadt bewegen, wir wollen über Plätze flanieren. Und wir können nicht davor sicher sein, dass es Einzeltäter gibt, die einen Anschlag planen und dann auch umsetzen. Wir sehen bei den europäischen Nachbarn oder auch in Deutschland, dass es eine absolute Sicherheit nicht gibt.

Ich wehre mich aber dagegen zu sagen, es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen mit einer Religion, die ich verantwortlich mache und als potentielles Gefahrenpotential sehe, das ist so nicht richtig. Wir sehen ja auch, dass es teilweise Einzeltäter sind, ohne religiösen Hintergrund. Insofern sage ich: Ja, wir sind wachsam, wir wissen, es gibt auch religiöse Einflussnahmen, die problematisch sind, und darauf haben wir ein Augenmerk, aber es gibt keinen Generalverdacht.



BerlinOnline: Zum Thema Wirtschaft: Berlin hat einen großen Investitionsbedarf – marode Infrastruktur, Schulen und Förderung von StartUps und neuen Unternehmen nur um Beispiele zu nennen. Auf der anderen Seite ist Berlin mit knapp 60 Milliarden Euro Schulden das Bundesland mit dem zweithöchsten Schuldenberg. Letzte Legislaturperiode hat man Schulden abgebaut. Hätte man dieses Geld nicht lieber wieder investieren sollen?



Michael Müller: Einerseits gibt es eine ganz positive wirtschaftliche Entwicklung, auch durch Start-ups, und das ermöglicht uns tatsächlich in den letzten Jahren dieser Legislaturperiode Überschüsse zu erwirtschaften. Diese Überschüsse nutzen wir zu 50 Prozent für die Schuldentilgung, während die anderen 50 Prozent in zusätzliche Investitionen fließen, zusätzlich zu den Investitionen, die es ohnehin in unserem Haushalt gibt. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt einen Rückstand aufholen. Wir haben zehn Jahre hart gespart und gekürzt, weil es gar nicht anders ging. Wir hatten schlichtweg das Geld nicht und mussten raus aus der Schulden-, Zins- und Tilgungsfalle.

Jetzt haben wir die Möglichkeiten und jetzt investieren wir auch wieder mehr, und dies nicht nur in die bauliche Infrastruktur, sondern auch in die Verwaltung, um diese zum Beispiel besser auszustatten mit mehr Personal. Das gehört mit dazu, wenn wir sagen: Wir geben wieder mehr Geld aus.



BerlinOnline: Im Sondervermögen „Infrastruktur der wachsenden Stadt“ (SIWA) warteten 690 Millionen Euro aus den Überschüssen des Berliner Haushalts. Warum wurden von diesem Geld nur 60 Millionen investiert?



Michael Müller: Im letzten Jahr sind wir mit dem Programm gestartet und haben die Mittel dafür zur Verfügung gestellt. Und das ist nun etwas, das manche zur Verzweiflung treibt, aber womit man auch umgehen muss: Solche hohen Beträge können natürlich nur über ein öffentliches Ausschreibungsverfahren ausgegeben werden, manchmal auch europaweite Ausschreibungen. Sie brauchen Personal an Bord, das solche Mittel dann einsetzt. Insofern greift da das eine ins andere: mehr Personal in der Verwaltung, das wiederum mehr umsetzen kann. Die Aufträge werden vergeben, es wird gebaut und dann wird eine Rechnung bezahlt. Dass jetzt – in Anführungszeichen – so wenig Geld ausgegeben wurde, heißt ja nicht, dass nicht gebaut und umgesetzt wird.



BerlinOnline: Laut einem Interview von Ihnen im Juni ist „soziale Gerechtigkeit“ ein zentraler Markenkern der SPD. Doch trotz Wirtschaftswachstum und sinkender Arbeitslosenzahl in Berlin leben viele Menschen in prekären Lebensverhältnissen, so beispielsweise jedes Dritte Kind von HartzIV. Eine übergreifende Strategie der Regierung gegen Armut war bisher nicht erkennbar. Was will die SPD künftig dagegen unternehmen?



Michael Müller: Es ist wichtig, die Situation der Familien insgesamt zu verbessern. Wir sehen gerade bei Kindern, die aus Haushalten kommen, denen es nicht so gut geht, dass es sich oft um Haushalte von Alleinerziehenden handelt. Häufig sind es Frauen, die sich um die Kinder kümmern und es dadurch wiederum im Berufsleben schwerer haben und weniger verdienen als Männer. Auch hier hängt wieder alles miteinander zusammen: Mit einer sehr gut ausgebauten gebührenfreien Bildung ermöglichen wir auch, dass beide Elternteile am Erwerbsleben teilhaben können und ihre Kinder gut aufgehoben wissen. Im Zusammenhang mit Armutsbekämpfung für Frauen und deren Kinder ist der Kampf um gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit wichtig, um die Situationen der Familien zu verbessern. Und wir setzen auch auf konkrete Unterstützungsangebote: Für Alleinerziehende haben wir eine Bundesratsinitiative gestartet, sodass die finanzielle Situation auch durch Zuschüsse und finanzielle Hilfen verbessert wird. Das Entscheidende ist aber wirklich diese Struktur darum herum, die ermöglichen muss, dass sich Familien gut entwickeln können.



BerlinOnline: Denken Sie, dass anhaltende Armut und das Gefühl von Aussichtslosigkeit Betroffene dazu führt rechtspopulistische Parteien wie die Alternative für Deutschland zu wählen?



Michael Müller: Nein, nicht nur. Sicher kann das auch ein Grund sein. Natürlich sucht man, wenn man für sich selbst keine Perspektive sieht, mitunter bei anderen die Schuld und schenkt deshalb eher mal den einfachen Antworten Glauben. Aber wir sehen es ja gerade in den Analysen aus anderen Bundesländern, dass es durchaus auch Wähler gibt, die aus einem ganz bürgerlichen Milieu kommen, die selbst Arbeit haben, die aber der etablierten Politik einen Denkzettel verpassen wollen. Da spielen ganz unterschiedliche Beweggründe eine Rolle und nicht nur die eigene wirtschaftliche Situation.

Mietpreisbremse: Ein wichtiger Schritt? BerlinOnline: Berlin braucht eine leistungsfähigere Verwaltung, die auch mit den Herausforderungen einer wachsenden Stadt fertig wird. Lange hat die SPD mit konsequentem Personalabbau um Wähler geworben, jetzt fordert sie eine Einstellungsoffensive und neue Stellen. Was ist da schief gelaufen?



Michael Müller: Nach der Wende hatten wir 200.000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Durch die Ost-West-Situation haben wir 100.000 Stellen abgebaut und das war auch richtig. Wir konnten uns 200.000 Beschäftigte gar nicht leisten. Aber wir haben insofern Fehler gemacht, als dass wir immer noch Personal abgebaut haben, während die Stadt schon wieder gewachsen ist und das wird jetzt deutlich korrigiert. Seit anderthalb Jahren, seit ich nun Regierender Bürgermeister bin, habe ich gesagt: Ich will, dass die Obergrenze für Personal aufgegeben wird, denn wir müssen einfach so viel Personal haben, wie wir zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben benötigen. Und wenn die Stadt wächst, brauchen wir mehr Polizisten, mehr Feuerwehrleute und mehr Personal in den Bürgerämtern. Also muss mehr eingestellt werden und das machen wir auch. Seit meinem Amtsantritt als Regierender Bürgermeister haben wir deshalb um die 4500 Stellen zusätzlich geschaffen.



BerlinOnline: Die Bevölkerung Berlins wächst rasant und die Wohnungsnot wird immer größer. Wie und vor allem wo soll in der nächsten Legislaturperiode neuer Wohnraum entstehen?

Michael Müller: Überall in der Stadt entsteht Wohnraum. Wir haben nicht nur Tausende von Baugenehmigungen, sondern es sind auch bereits zahlreiche Bauprojekte in der Umsetzung. Dazu gehören der Dachgeschossausbau und das Aufstocken genauso wie das Bebauen von bisher nicht genutzten Flächen. Es entstehen große Wohngebiete, zum Beispiel in Lichterfelde Süd oder auch in Pankow auf der Elisabeth-Aue, wo bis zu 5000 Wohnungen gebaut werden. Das gehört alles zusammen. Wenn 40.000 Menschen pro Jahr in die Stadt kommen, brauchen wir auch mehr bezahlbare Wohnungen. Das geht nur über einen Maßnahmenmix und, das sage ich auch ganz klar, wir müssen unsere Flächen intensiver nutzen, wir müssen höher und dichter bauen. Sonst können wir nicht die entsprechende Anzahl an Wohnungen zur Verfügung stellen.



BerlinOnline: Sie haben gerade Baugenehmigungen angesprochen. Nun ist für einen großen Teil der Bevölkerung die Städteplanung, besonders was Baugenehmigungen betrifft, nicht sonderlich transparent. Bausenator Geisel geriet wegen der Groth-Spenden und wegen der Befreiung vom Wohnungsbau am Leipziger Platz dieses Jahr schon zweimal in die Kritik. Welchen Einfluss haben Investoren oder wie im Fall Leipziger Platz, Berater von Investoren wie Ex-SPD-Bausenator Peter Strieder auf die Berliner Städteplanung?



Michael Müller: Die Investoren und Berater probieren zumindest großen Einfluss zu nehmen, aber es gelingt ihnen nicht oder zumindest nicht so, wie sie es sich vorstellen. Ich kann ihnen da ein konkretes Beispiel nennen: Ein Investor versucht natürlich immer einen maximalen Gewinn aus seiner Baumaßnahme und seiner Flächennutzung zu ziehen und das bedeutet in aller Regel, gerade in einer verdichteten Innenstadt, dass teure Luxus-Apartments und Eigentumswohnungen gebaut werden und eben keine bezahlbaren Mietwohnungen. Damit die Investoren sich mit ihren Wünschen nicht eins zu eins durchsetzen, schließen wir mit ihnen städtebauliche Verträge ab. Wir müssen akzeptieren, dass ein privater Investor, wenn er auf einer privaten Fläche baut, auch ein wirtschaftliches Interesse hat, aber es müssen dann zum Beispiel auch 30 Prozent Mietwohnungen gebaut werden und nicht nur teure Eigentumswohnungen. Denn auch die Stadt hat Rechte und Interessen, und die setzen wir über diese Verträge durch.



BerlinOnline: Und wie konnte es dann passieren, dass die Fläche am Leipziger Platz vom Wohnungsbau befreit wurde?



Michael Müller: Da kann ich nur sagen, dass ich die Stellungnahme der Bauverwaltung kenne, die besagt, dass eine Befreiung vom Wohnanteil unter bestimmten Umständen möglich war. Das hat mit der Lärmsituation, dem speziellen Grundstückszuschnitt und dem städtebaulichen Ziel zu tun, den Leipziger Platz endlich zu vollenden. Dazu gab es auch eine lärmschutzrechtliche Stellungnahme. Abgeordnete wollen sich den Vorgang noch einmal genau ansehen. Und dann werden wir sehen, ob die Stadtentwicklungsverwaltung etwas zu korrigieren hat oder ob die Entscheidungsbasis so klar ist, dass weiter auf dieser Basis gebaut werden kann.



BerlinOnline: Wohnraum in Berlin muss jedoch auch bezahlbar bleiben, welche Maßnahmen strebt die SPD an um Gentrifizierung zu entschleunigen. Wenn man bedenkt dass die Vermieter ihrer Auskunftspflicht nicht nachkommen, war die Mietpreisbremse ein Erfolg?



Michael Müller: Sie war ein wichtiger Schritt nach vorne, aber sie muss weiterentwickelt werden. Dieses Instrument zu haben, ist gut, jahrelang hatten wir überhaupt keine Möglichkeit, auf die Verträge bei Neuvermietung Einfluss zu nehmen. Jetzt haben wir sie, und die Mietpreisbremse wirkt auch, aber nicht so wie erhofft. Also haben wir über eine Bundesratsinitiative entschieden, dass wir es nicht mehr den Vermietern überlassen, ob sie uns die Miethöhe des vorigen Vertrages nennen, sondern wir wollen sie, wenn sie es nicht freiwillig tun, dazu zwingen. Die Mieter haben ein Recht darauf, die Miethöhe zu erfahren. Sie sind nicht in einer Holschuld, sondern der Vermieter ist in einer Bringschuld, das ist unser Ansatz. Und insgesamt zu dem Thema bezahlbarer Wohnraum: Wir in der SPD setzen sehr darauf, dass unsere städtischen Wohnungsbaugesellschaften aktive Partner bleiben, noch mehr als bisher. Wir haben zu Beginn der Legislatur versprochen, von 270.000 Wohnungen durch Bauen und Kaufen auf 300.000 städtische Mietwohnungen zu kommen. Das Versprechen haben wir mehr als gehalten: Wir haben jetzt rund 310.000 städtische Wohnungen am Ende der Legislaturperiode. Das nächste Ziel ist es, auf 400.000 städtische Wohnungen zu erhöhen, sodass wir ein wirkliches Gegengewicht haben zu den rein privaten Interessen, dem teuren Luxusbau und den Eigentumswohnungen.



BerlinOnline: Nun wurde unter Rot-Rot ja viel Wohnraum verkauft. Wahrscheinlich auch aus der Not heraus. Hat sich denn jetzt die Strategie des Senats verändert?



Michael Müller: Die gesamte Privatisierungsstrategie hat sich im Senat und im Abgeordnetenhaus verändert. Es waren ja nicht nur zwei oder drei Senatoren, die etwas vor zehn, 15 Jahren verkauft haben, sondern wir hatten wirklich in der finanziellen Situation auch die Haltung in Berlin: Was nicht dringend benötigt wird, kann man auch privatisieren. Da war die KPM dabei, die GASAG, die BEWAG und 50 Prozent der Wasserbetriebe. Und Sie sehen heute, dass sich diese Haltung komplett verändert hat. Wie ich finde, zum Glück.

Die Wasserbetriebe sind zurückgekauft, wir führen gerade die Verhandlungen zu den Gas- und Stromnetzen, und Wohnungen werden auch gekauft. Es hat sich was getan und insofern kann ich ganz klar sagen: Gedankenspiele, weitere Wohnungen zu privatisieren, gibt es ausschließlich bei der AFD, die in Frage stellt, ob man überhaupt kommunale Wohnungen braucht. Wir sagen ganz klar: Wir brauchen nicht nur die, die wir haben, sondern noch mehr.



BerlinOnline: Um den Sanierungsstau an den Berliner Schulen aufzulösen und den Zustand der Schulgebäude umfassend zu verbessern, fallen Kosten von fünf Milliarden Euro an. Lässt sich so ein Betrag aufbringen ohne weitere Schulden anzuhäufen?



Michael Müller: Der lässt sich aufbringen, weil es ein Betrag ist, der über zehn Jahre ausgegeben wird. Und wir haben im System bereits Mittel, die wir nun aufstocken wollen.

Diese 5,5 Milliarden Euro, die wir in den nächsten Jahren investieren wollen, setzen sich aus drei Blöcken zusammen. 2,7 Milliarden brauchen wir für neuen Schulraum. Mit der wachsenden Stadt kommen auch mehr Kinder, das heißt wir brauchen schlichtweg mehr Klassenräume, mehr Schulen, dafür müssen wir mehr Geld haben. Dann wollen wir mit rund 1,2 Milliarden den Sanierungsstau der früheren Jahre auflösen und wir wollen mit 1,5 Milliarden laufend mehr investieren, damit gar nicht wieder neuer Sanierungsstau entsteht.



BerlinOnline: Eine weitere Bürde zum Thema Bildung ist der akute Lehrermangel in Berlin. In seiner Not hat der Senat nun erstmals in Österreich und auch in Holland nach Lehrkräften geworben. Warum hat Berlin solche Probleme qualifiziertes Lehrpersonal zu finden?



Michael Müller: Wir haben diese Probleme in allen großen Städten, weil die Städte ja alle wachsen, Berlin ganz besonders. Und in allen wachsenden Städten wird um Lehrerinnen und Lehrer geworben. Und auch wenn der Bedarf jetzt steigt: Man kann Lehrer ja nicht politisch herbei beschließen. Hinzu kommt, dass viele Naturwissenschaftler derzeit so gute Chancen haben, in Start-ups, in der Wissenschaftsszene oder in großen Unternehmen zu arbeiten, dass sie sich seltener für den Lehrerberuf entscheiden. Wir versuchen deshalb den Lehrerberuf in Berlin so attraktiv wie möglich zu machen, zum Beispiel durch ein sehr hohes Einstiegsgehalt. Wer im Oberschulbereich als Lehrer anfängt, hat ein Einstiegsgehalt von um die 5000 Euro. Aber es ist tatsächlich ein Kampf um jeden klugen Kopf.

"Integration ist eine riesige, gemeinsame Kraftanstrengung" BerlinOnline: In der letzten Legislaturperiode kamen viele geflüchtete Menschen nach Berlin – Ende dieses Jahres sollen 70.000 registriert sein. Welches Konzept hat die SPD für die Unterbringung und Integration dieser Menschen?



Michael Müller: Erstmal ist mir ganz wichtig festzuhalten, und das vermittle ich auch auf Bundesebene, dass die Integrationsarbeit noch vor uns liegt, und auch noch sieben bis zehn Jahre in Anspruch nehmen wird. Wir haben bisher über Aufnahme und Unterbringung gesprochen. Integration ist eine riesige, gemeinsame Kraftanstrengung und deswegen ist Qualifizierung für den Arbeitsmarkt oder auch Wohnunterbringung so wichtig, weil nur so auch eine deutlich bessere Integrationsarbeit möglich ist. Wir setzen dies zum Beispiel bei der Frage der Wohnraumversorgung ganz konkret mit den Ergänzungsbauten um, viele sagen dazu auch Container. Das sind vorgefertigte Wohneinheiten, die 40 bis 50 Jahre stehen können. Dafür haben wir jetzt im großen Umfang Flächen zur Verfügung gestellt und Wohnraum bestellt, sodass die Menschen nach und nach aus den Turnhallen und den Großeinrichtungen herauskommen. Das ist auch wichtig, da Integration in kleinen dezentralen Strukturen viel besser möglich ist.



BerlinOnline: Der letzte Themenkomplex: Tempelhofer Feld, Olympia oder Fahrradvolksentscheid. Die letzte Legislaturperiode war auch die Zeit der Volksentscheide. Wie steht die SPD zu Volksentscheiden?



Michael Müller: Wir haben in der Koalition mit den Linken dieses Instrument des Volksentscheids überhaupt erst möglich gemacht. Und ich finde es völlig richtig, dass Bürgerinnen und Bürger auch zwischen den Wahltagen bei herausragend wichtigen Themen ihre Meinung abgeben und sagen, was sie wollen. Ich bitte nur immer darum, es auch einzuordnen. Es ist nicht nur legitim, sondern auch wichtig für die Stadt, dass die Leute ihre Meinung einbringen können, aber ein Parlament ist auch wichtig für die Stadt. Die repräsentative Demokratie mit Regierung, Opposition und den Abgeordneten in einem Parlament, das sind auch Stimmen der Wählerinnen und Wähler. Und diese haben den Auftrag, Positionen umzusetzen und durchzusetzen. Dieser Gleichklang ist mir wichtig. Direkte Demokratie und Volksentscheide sind ergänzende Instrumente zur parlamentarischen, aber keine ersetzenden.



BerlinOnline: Nun war es in der Letzten Legislaturperiode so, dass bei einigen Volksentscheiden, wie Olympia oder Tempelhofer Feld, der Senat klar Position bezogen hat, was man sich da wünscht, nun ist genau das Gegenteil herausgekommen. Bereuen Sie es manchmal?



Michael Müller: Nein, wir hatten ja zum Beispiel auch die Entscheidung um die Schließung des Flughafen Tempelhofs, bei der die Position des Senats sich durchgesetzt hat. Das ist nun mal so, man kann gewinnen und verlieren, die eine wie die andere Seite. Da sage ich auch selbstkritisch als Politiker: Man muss es nicht sofort als Affront empfinden, wenn man sich mit einer Position nicht durchsetzt. Man hat für eine Position gekämpft, das muss erlaubt sein für einen Politiker, und gegebenenfalls hatte eine andere Meinung die deutliche Mehrheit und dann muss man sehen, wie man es gemeinsam gut umsetzt. Es muss nicht immer eine Konfrontation geben. Aber es ist mir wirklich wichtig zu sagen, jeder einzelne Abgeordnete, nicht nur der Regierung, auch der Opposition, hat einen Wählerauftrag, und das muss man auch ernst nehmen, auch wenn es Volksentscheide gibt.



BerlinOnline: Herr Regierender Bürgermeister. Zum Abschluss stellen wir Ihnen noch ein paar persönliche Fragen und würden Sie bitten immer nur in einem Satz zu antworten.



BerlinOnline: Für welche Berliner Fußballmannschaft fiebern Sie am ehesten mit.

Hertha oder Union?



Michael Müller: Mit beiden. Das ist wirklich so. Beide machen richtig Spaß.



BerlinOnline: Chris Dercon oder Frank Castorf?



Michael Müller: Für die Zukunft natürlich Chris Dercon, aber Frank Castorfs Verdienste bleiben unbestritten.



BerlinOnline: Currywurst oder Döner?



Michael Müller: Currywurst.



BerlinOnline: Karneval der Kulturen oder Berliner Philharmoniker?



Michael Müller: Kein Widerspruch, sondern toll, dass wir beides haben.



BerlinOnline: Udo Lindenberg oder die Ärzte?



Michael Müller: Die Ärzte etwas mehr. Mein Sohn hatte eine Zeit lang eine Ärztephase, und da habe ich viel mitgesungen.



BerlinOnline: Wer wird SPD-Kanzlerkandidat: Sigmar Gabriel oder Sigmar Gabriel?



Michael Müller: (Lacht.) Na, die Frage ist damit beantwortet.



BerlinOnline: Zoologischer Garten oder Tierpark?



Michael Müller: Den Zoologische Garten habe ich als Kind mehr erlebt, aber ich kann nur allen den Tipp geben: Ich war einmal direkt an Silvester um 15 Uhr im Tierpark und es war großartig. Wir waren ganz alleine da, eine irre Stimmung, das kann ich jedem nur empfehlen.



BerlinOnline: Neukölln oder Charlottenburg?



Michael Müller: Beides sind tolle Kieze. Wie Neukölln sich entwickelt hat, der Bereich vor allem rund um das Tempelhofer Feld, und der Bezirk hat auch eine großartige Bürgermeisterin. In Charlottenburg genauso, ich fühle mich in beiden sehr wohl.



BerlinOnline: Fahrrad oder U-Bahn?



Michael Müller: Wenn ich privat unterwegs bin, dann nutze ich das Fahrrad mehr. Ansonsten bin ich ja viel mit dem Dienstwagen unterwegs.





BerlinOnline: Was eröffnet eher: Hamburger Elbphilharmonie oder der Flughafen BER?



Michael Müller: (Lacht.) Na, das werden wir mal sehen, die Hamburger sind ja der Meinung, sie liegen weiter vorne. Warten wir es mal ab.



BerlinOnline: Vielen Dank für das Gespräch Herr Regierender Bürgermeister. Das war unser letztes Interview vor den Abgeordnetenhauswahlen 2016. Wir hoffen, dass wir Ihnen in der letzten Woche einen guten Überblick über die Inhalte der Parteien dieser Wahl vermitteln konnten. Weitere Informationen gibt es wie gewohnt auf www.berlinOnline.de. Gehen Sie am 18. September wählen, denn jede abgegebene Stimme ist auch eine Stimme für die Demokratie in Berlin.

Das Interview wurde am 16. August 2016 aufgezeichnet.

