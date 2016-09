Vor Abgeordnetenhauswahl: Gabriel warnt vor AfD

Eine Woche vor der Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl hat SPD-Chef Sigmar Gabriel mögliche AfD-Wähler in der Stadt vor den Folgen ihrer Stimmabgabe gewarnt.

«Macht nicht kaputt, was unsere Eltern und Großeltern in diesem Land an gesellschaftlichem Zusammenhalt geschaffen haben», sagte Gabriel dem «Tagesspiegel» (Sonntag). Die AfD setze auf nationale Abschottung, der von ihr geforderte Austritt aus der EU und dem Euro würde zigtausende Jobs in Berlin und «Millionen von Arbeitsplätzen in Deutschland kosten».