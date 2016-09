Sonne, Sonne, Sonne: Das traumhafte Wetter bleibt bis Mitte der Woche erhalten

Zwei finale Sommerwochen in Folge liegen hinter den Berlinern und Brandenburgern. Von Abschied erst einmal noch keine Spur: Der Sommer bleibt der Region Berlin-Brandenburg noch ein paar Tage erhalten.

Trotz des meteorologischen Herbstanfangs am 1. September gab es am Wochenende fast überall strahlend blauen Himmel mit wenigen Wölkchen. Die Höchsttemperaturen wurden Sonntagmittag mit 29,9 Grad in Lübben (Dahme-Spreewald) und 29,4 Grad am Berliner Alexanderplatz gemessen, sagte die Meteorologin vom Dienst beim Deutschen Wetterdienst, Angela Berger. Im Norden des Landes klettern die Quecksilbersäulen nicht so stark und lagen im Durchschnitt bei 25 Grad. Für die Werte sorgte Hoch «Karl».