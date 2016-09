dpa

Regiedebutantin Herfurth sieht alles, was jemand aus Liebeskummer tut nicht so eng

Schauspielerin Karoline Herfurth (32) hält nicht viel von Selbstdisziplin bei Liebeskummer. «Man sollte alles machen, was einem guttut - natürlich im Rahmen der rechtlichen Grenzen», sagte Herfurth, deren Regie-Debüt «SMS für dich» am 15. September in die Kinos kommt, dem Berliner Boulevard-Blatt «B.Z.» am Sonntag.

«Auch besoffene Anrufe oder Nachrichten auf der Mailbox sind okay.» Das beste Mittel gegen Herzschmerz sei es, total nett zu sich selbst zu sein. «Bei Liebeskummer esse ich auch mal zwei Packungen «Ben & Jerry's» oder gucke die ganze Nacht irgendwelche Serien durch.»

Hochkarätige Besetzung Für «SMS für dich» hat Herfurth den gleichnamigen Roman der Schriftstellerin Sofie Cramer adaptiert. Auch die Hauptrolle der verzweifelt um ihren toten Freund trauernden Clara hat die Berlinerin übernommen. Flankiert wird sie im Film von Schauspielern wie Friedrich Mücke, Frederick Lau und Nora Tschirner.

