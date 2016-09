Count-Down zur Abgeordnetenhauswahl 2016: Von Seiten der Landeswahlleitung liegt alles bereit

In Berlin findet am 18. September 2016 die Abgeordnetenhauswahl statt. Der amtierende Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), tritt zum ersten Mal als Spitzenkandidat seiner Partei (SPD) an. Gegenkandidaten sind Frank Henkel (CDU), Ramona Pop (Bündnis 90/Die Grünen), Klaus Lederer (Die Linke) und Bruno Kramm (Piratenpartei Deutschland). 21 Parteien sind bei der Wahl zugelassen. mehr