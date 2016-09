«Spiel, Satz und Sieg»: Bundespräsident Gauck gratuliert Tennisspielerin Kerber

Bundespräsident Joachim Gauck hat Angelique Kerber zu Platz eins in der Tennis-Weltrangliste und dem Gewinn der US Open gratuliert.

«Spiel, Satz und Sieg: Mit Ihnen freuen sich heute viele Menschen in Deutschland über Ihren großen Erfolg», hieß es in einem Schreiben des Bundespräsidialamtes am frühen Sonntagmorgen.

«Mit Ihren Spielen - sei es bei den Australian Open, in Wimbledon oder bei den Olympischen Spielen - begeistern Sie die Tennisfreunde und haben sicher auch Viele neu für diesen traditionsreichen Sport gewinnen können. Ich gratuliere Ihnen herzlich und wünsche Ihnen für die weitere Turniersaison alles Gute», übermittelte Gauck.