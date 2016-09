Zweites Septemberwochenende mit perfekten Sommerwetter

Strahlend blauer Himmel, nur stellenweise winzige Wölkchen: Die Region Berlin-Brandenburg konnte sich am Samstag wieder über einen perfekten Sommertag freuen.

«Die Temperaturen kratzen noch einmal an der 30 Grad-Grenze», sagte die Meteorologin vom Dienst beim Deutschen Wetterdienst, Angela Berger. Am Sonntag könnten die Thermometer stellenweise auch Werte darüber anzeigen. «Für ein zweites Septemberwochenende ist es aber nicht außergewöhnlich heiß», sagte die Meteorologin. 1892 waren es in Potsdam schon einmal 32,2 Grad - seit Beginn der Aufzeichnungen bislang der höchste gemessene Wert. 2013 wurden in Lenzen an der Elbe (Prignitz) in Nordbrandenburg schon einmal 31,8 Grad erreicht.