Der verlängerte Sommer macht es möglich: Viele Freibäder in Berlin verlängern die Saison

Wegen des anhaltend guten Wetters haben mehrere Berliner Freibäder die Saison ein weiteres Mal verlängert.

Wie die Berliner Bäder-Betriebe mitteilten, bleibt das Freibad am Humboldthain bis Sonntag geöffnet, das Wilmersdorfer Sommerbad bis Montag. Das Columbiabad in Neukölln und das Freibad am Olympiastadion verschieben die Winterpause sogar um eine Woche bis zum 18. September. Die Sommerbäder am Wannsee (bis zum 17. September geöffnet), das Prinzenbad in Kreuzberg und die Kombibäder Seestraße, Mariendorf, Gropiusstadt und Spandau Süd (alle bis 18. September geöffnet) hatten die Saison bereits verlängert.