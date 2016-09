M100 Media Award verliehen: Merkel würdigt italienischen Autor und Journalisten Saviano

Bedeutsame Preisrede in Potsdam: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Ehrung des italienischen Journalisten und Anti-Mafia-Autoren Roberto Saviano mit dem M100 Media Award als große Ermutigung bezeichnet.

Das sei «auch eine Würdigung von Menschen, die Mut bewiesen haben», sagte sie am Samstag in ihrem Podcast. Sie freue sich, eine Persönlichkeit würdigen zu können, die bewiesen habe, dass sie sich nicht den Mund verbieten lasse. Freie Meinungsäußerung sei leider nicht überall auf der Welt etwas Selbstverständliches, sagte Merkel. Saviano beschreibt in seinem auch verfilmten Welterfolg «Gomorrha» die Umtriebe der Camorra, der neapolitanischen Form der Mafia.

Merkel hält Hauptrede

Am Donnerstag hält Merkel bei der Preisverleihung im Rahmen der internationalen Medienkonferenz M100 Sanssouci in Potsdam die politische Hauptrede. Geehrt wird in jedem Jahr eine Persönlichkeit, die «durch ihr Schaffen in Europa und der Welt Spuren hinterlassen haben». Bislang ging die Auszeichnung unter anderem an das französische Satiremagazin «Charlie Hebdo», EZB-Präsident Mario Draghi und den Musiker Bob Geldof. Beim M100 Sanssouci Kolloquium diskutieren in diesem Jahr unter dem Titel «Krieg und Frieden» rund 60 Chefredakteure.