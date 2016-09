«Kinderzimmerradikalisierung»: Muslimische Mädchen radikalisieren sich still

In Deutschland radikalisieren sich einer Beratungsstelle zufolge immer mehr muslimische junge Frauen.

Die Beratungsstelle Radikalisierung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) verzeichne einen starken Anstieg der Beratungen, in denen es um die religiöse Radikalisierung von Mädchen gehe, berichtet die «Neue Osnabrücker Zeitung» (Samstag). Waren in der Vergangenheit in etwas mehr als einem Viertel der Beratungsfälle Mädchen betroffen, seien es 2015 bereits knapp die Hälfte aller Fälle gewesen.



Der Trend setze sich in diesem Jahr fort. Seit der Freischaltung ihrer Hotline 2012 gingen bei der Beratungsstelle mehr als 2500 Anrufe ein. Nach Einschätzung von Michael Kiefer vom Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück sind «bereits 13-Jährige unter den Mädchen, die sich radikalisieren». Die Altersgrenze verschiebe sich immer weiter nach unten.