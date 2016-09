Schallplattenkritiker mit Landesbüro in Berlin vertreten

Der Verein Preis der deutschen Schallplattenkritik (PdSK) hat in Berlin eines seiner drei ersten Landesbüros eröffnet.

Es soll dazu beitragen, den Verein in der Berliner und Brandenburger Kulturszene zu vertreten und Interessierten Einblicke in dessen Arbeitsweise zu gewähren. Außerdem sind Seminare und Veranstaltungen wie Quartette der Kritiker geplant. Der Kritikerverein vergibt jährlich bis zu 14 Preise an die besten Produktionen aus verschiedenen Musikrichtungen. Der PdSK hatte bis 2010 seinen Hauptsitz in Berlin, zog dann jedoch in das Haus der Kultur in Bonn. Weitere Landesbüros eröffnete der Verein in Sachsen und Hessen.