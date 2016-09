Kinder und Jugendwahl: Ginge es nach den Jungwählern, hätte die AfD keine Chance

Neun Tage vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus haben Berliner Kinder und Jugendliche der AfD bei der symbolischen U18-Wahl eine klare Absage erteilt.

Würde es nach ihnen gehen, käme die Partei mit einem Anteil von nur 3,9 Prozent der Stimmen nicht ins Parlament. Die SPD liegt mit 24,3 Prozent vor den Grünen mit 21,3 Prozent der Stimmen, wie der Deutsche Bundesjugendring am Freitag bekanntgab. An der Wahl nahmen 23 769 unter 18-Jährige teil; 901 Stimmen waren ungültig.



Die Union kommt auf 14,6 Prozent, gefolgt von der Linken mit 10,2 Prozent der Stimmen. Ins Parlament einziehen würde in der neuen Legislaturperiode nach dem Willen der jungen Wähler auch die Tierschutzpartei, die 8,7 Prozent holte. Die Piraten schaffen die Fünf-Prozent-Hürde mit 6,3 Prozent knapp. Organisiert wurde die symbolische Wahl vom Netzwerk U18. An mehr als 200 Orten in Berlin konnten Kinder und Jugendliche ihre Stimme abgeben.