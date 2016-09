Untersuchunngsausschuss zu NSU-Verbrechen tagt erneut

Der NSU-Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag tagt heute zum zweiten Mal.

Das Gremium will Gutachter anhören, die unter anderem zur Führung von V-Leuten durch den Brandenburger Verfassungsschutz Stellung nehmen sollen. Der Ausschuss soll untersuchen, ob der Verfassungsschutz die Mordserie der Terrorgruppe NSU begünstigt hat, indem frühzeitige Hinweise des V-Manns «Piatto» nur unzureichend an die zuständigen Ermittler in anderen Ländern weitergegeben wurden, um die Quelle zu schützen. Zehn Menschen haben die Mitglieder des rechtsextremen «Nationalsozialistischen Untergrunds» (NSU) bisherigen Ermittlungen zufolge in den Jahren 2000 bis 2007 umgebracht.