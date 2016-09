Udos Leben: Ein Film erzählt vom Lebensweg Lindenbergs

Udo Lindenberg ist die wohl wichtigste deutsche Rocklegende - und ein Experte im stets erneuten Selbstentwurf. Sein Leben soll nun fürs Kino verfilmt werden.

Wie die Filmförderungsanstalt am Donnerstag in Berlin mitteilte, unterstützt sie ein «Biopic über den Werdegang vom kleinen Jungen aus Gronau zum Rockstar Udo Lindenberg». In ihrer jüngsten Sitzung habe sie 30 000 Euro für die Förderung des Drehbuchs vergeben. Autoren sind Christian Lyra und Sebastian Wehlings, Produktionsfirma ist die Letterbox Filmproduktion GmbH.