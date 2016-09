dpa

Lady Gaga liebt Menschen - Ruhm isoliert

Für Lady Gaga (30) hat der Ruhm auch negative Seiten. «Es ist extrem isolierend. Am wenigsten daran mag ich, dass ich keine wirklichen menschlichen Erfahrungen in der Gesellschaft mehr mache, wenn ich in die Welt rausgehe», sagte die Sängerin, die zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Gegenwart zählt, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

«Ob in einer Bar, einem Club, einem Restaurant oder in einem Buchladen: Ich kann einfach kein normales Gespräch mit jemandem führen, den ich zufällig treffe.»

«Ich liebe Menschen wirklich,...» «Ich liebe Menschen wirklich, sie inspirieren mich», sagte die New Yorkerin. Beim Musikmachen versuche sie immer, zu spüren, was Leute bewege. «Je berühmter ich wurde, desto schwieriger wurde es, dieses Gefühl zu bewahren - weil ich nicht mehr zu den Menschen durchkomme.»

Lady Gaga kam zur «Universal Inside» Lady Gaga, deren neue Single «Perfect Illusion» an diesem Freitag erscheint, war nach Berlin gekommen, um an «Universal Inside», einer nicht-öffentlichen Konferenz ihrer Plattenfirma, teilzunehmen.

