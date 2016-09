Cannabis-Rucksäcke mit Brille gegen den Drogenrausch

Sets mit interaktiven Stationen zum Thema Cannabis sollen an Berliner Schulen einen Austausch über Konsumrisiken anregen. Pro Bezirk steht künftig ein Set mit mobilem Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Dazu gehören Brillen, die einen Rausch simulieren. Das teilte die Berliner Fachstelle für Suchtprävention am Donnerstag mit.

Erste Bezirks-Koordinatoren für schulische Prävention haben die Sets, die in Rucksäcke verpackt sind, in Empfang genommen. Die Koordinatoren wurden ebenso wie Kontaktlehrer für schulische Prävention eigens geschult. Jugendliche könnten an den Stationen einen eigenverantwortlichen Umgang mit Drogen lernen, hieß es. Nicht-Konsumenten sollen in ihrer Haltung bestärkt, Konsumenten vor dem Entstehen einer Sucht erreicht werden.