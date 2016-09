dpa

Berliner Engagementwoche zeigt, dass Helfen so einfach ist

Ob in der Alten- oder der Flüchtlingshilfe , ob in Schulen oder Suppenküchen: Viele Freiwillige helfen mit, das Dasein für alle menschenwürdig zu gestalten. Deshalb steht die 6. Berliner Engagementwoche in diesem Jahr unter dem Motto „Menschenrechte leben – engagiert“. Vom 9. zum 18. September präsentiert sie an die 300 Mitmach-, Info- und Diskussionsveranstaltungen.

„Es ist ein hohes Gut, für das sich viele engagierte Berliner einsetzen“, sagt Carola Schaaf-Derichs, Geschäftsführerin von der Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V. „Oft sind es Freiwillige, die dafür sorgen, Menschenrechte anzumahnen oder zu verwirklichen, sei es für Einzelne oder ganze Gruppen. Die Flüchtlingshilfe zeigt dies deutlich – stellvertretend für andere Bereiche. Denn auch wenn Freiwillige einen Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützen oder regelmäßig einen alten Menschen besuchen, geht es etwa um das Recht auf Bildung und auf Teilhabe.“

So politisch wie noch nie Den politischen Charakter des bürgerschaftlichen Engagements spiegeln dieses Jahr viele der Veranstaltungen. Die „Wandelwoche “ etwa will Alternativen guten Lebens erörtern, die „Inklusions-Woche“ die Lebenslagen von Menschen mit Behinderung thematisieren und der bundesweite Demokratietag über Werte diskutieren.

Ein Online-Wochenkalender gibt Übersicht Die in einem Wochenkalender aufgeführten Termine zeigen im Übrigen das ganze Spektrum des engagierten Berlins. Es reicht von Putzaktionen über Begegnungsfeste bis hin zu Fachtagen. Wer mit anpacken will, kann etwa Schultüten für geflüchtete Kinder basteln oder einem Tagestreff für Wohnungslose neue Farbe geben.

„Überall ist Beteiligung sehr willkommen – und wichtig“, sagt Carola Schaaf-Derichs. Nicht umsonst sei im Artikel 29 der Erklärung der Menschenrechte die Rede davon, dass jeder „Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist“, habe. Dazu gehöre eben auch, dass viele Bürger ihr „Recht auf Engagement“ aktiv und kreativ wahrnehmen.

Über die Berliner Engagementwoche Die Berliner Engagementwoche nimmt die vielfältigen Aktivitäten ganz unterschiedlicher zivilgesellschaftlicher Gruppen auf. Dazu gehören diverser Aktions-, Freiwilligen- und Ehrenamtstage. Die Engagementwoche ist zugleich eine der Großveranstaltungen der bundesweiten Aktionswoche „Engagement macht stark!“ des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement.

Veranstaltungsdetails: Was: Berliner Engagementwoche 2016

Wann: 9. bis 18. September 2016

Wo: berlinweit

Eintritt: frei

Wochenkalender der Engagementwoche

Letzte Änderung: Donnerstag, 8. September 2016 14:54 Uhr

Quelle: Landesfreiwilligenagentur Berlin e.V.

