SPD-Fraktionschef Saleh setzt sich gegen eine soziale Spaltung Berlins ein

Die SPD steht nach den Worten ihres Fraktionschefs Raed Saleh dafür, dass Berlin auch nach der Wahl am 18. September sozial, liberal und nachhaltig bleibt.

Sie werde dafür kämpfen, dass aus dem «coolen Berlin» kein «gespaltenes Berlin» werde, sagte Saleh am Donnerstag - der letzten Plenarsitzung dieser Legislaturperiode - in der Generalaussprache dazu. Saleh verwies auf die Erfolge des rot-schwarzen Senats mit soliden Finanzen und Schuldenabbau, fast einer Milliarde Euro Investitionen in den Bildungsbereich und der niedrigsten Arbeitslosenquote seit 1990. Der SPD-Fraktionschef sprach sich für 100 000 weitere öffentliche Wohnungen und eine Privatisierungsbremse in der Landesverfassung aus.