Abgeordnetenhaus gedenkt dem gestorbenen Ehrenbürger Scheel

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat an seinen gestorbenen Ehrenbürger Walter Scheel erinnert.

Der ehemalige Bundespräsident war am 24 August im Alter von 97 Jahren gestorben und am Mittwoch nach einem Staatsakt in Berlin beigesetzt worden. Parlamentspräsident Ralf Wieland (SPD) würdigte die Verdienste Scheels als Außenminister der ersten sozialliberalen Bundesregierung unter Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) um die Ostpolitik. Ohne seine Unterstützung hätte Brandt seine Deutschland- und Osteuropa-Politik nicht umsetzen könnte, sagte Wieland. Ebenso habe sich Scheel immer für die Wahrung von Freiheit eingesetzt.