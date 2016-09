Zwei Ex-Piraten treten in Linkspartei ein

Kurz vor Ablauf der Wahlperiode in Berlin sind zwei Ex-Piratenpolitiker in die Partei Die Linke eingetreten.

Der bisher parteilose Fraktionsvorsitzende der Piraten, Martin Delius, und der Abgeordnete Simon Weiß unterzeichneten am Donnerstag im Foyer des Berliner Abgeordnetenhauses öffentlich ihren Eintritt in die Linke. Der Linke-Landesvorsitzende Klaus Lederer nahm die Eintrittserklärungen am Donnerstag, am Tag der letzten Abgeordnetenhaussitzung dieser Wahlperiode, entgegen.