«Berlin vor der Wahl»: Letzte Sitzung im Abgeordnetenhaus vor der Wahl

Das 17. Berliner Abgeordnetenhaus trifft sich heute zu seiner letzten Sitzung vor der Wahl.

Dabei rechnet traditionell in der Generalaussprache zum Thema «Berlin vor der Wahl» die Opposition noch einmal heftig mit dem Senat ab. Dieser stellt dagegen die - aus seiner Sicht - Erfolge der vergangenen fünf Jahre heraus. Für den rot-schwarzen Senat wird der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) reden. Den Fraktionen stehen je 15 Minuten Redezeit zu. Am 18. September wird ein neues Abgeordnetenhaus gewählt.



Als letztes Gesetz in dieser Legislatur wird eine Änderung des Rettungsdienstgesetzes verabschiedet. Aufgrund einer Änderung der Bundesgesetze musste auch in Berlin das Berufsbild des Notfallsanitäters neu geschaffen werden. Mehrere andere Gesetze können nicht mehr abgestimmt werden, weil sich SPD und CDU im Vorfeld nicht mehr einigen konnten. Dazu gehören das Radverkehrswegegesetz, das Klimaschutzgesetz und die von der CDU gewünschte Ausweitung der Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen.