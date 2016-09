NSU-Prozess: AfD will rechtsextreme Gruppen unter die Lupe nehmen

Die AfD im Potsdamer Landtag will die Rolle von verbotenen rechtsextremen Gruppierungen aus Brandenburg für die Terrorzelle NSU besser beleuchtet sehen.

Die Fraktion reichte am Mittwoch einen Antrag ein, den Auftrag des NSU-Untersuchungsausschusses des Landtags entsprechend zu ergänzen. «Insgesamt wurden seit 1990 vom Bund und von 10 Bundesländern rund 40 rechtsextremistische Vereinigungen verboten, allein in Brandenburg waren es 7.» Diese regionalen Gruppen würden aber im betreffenden Abschnitt des Auftrages an den Ausschuss bisher nicht benannt. Es gehe etwa um die «Direkte Aktion Mitteldeutschland» und die Gruppe «Freie Kräfte Teltow Fläming».