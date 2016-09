Vermächtnisstudie: Akademiker bereuen Elternschaft

Insbesondere Akademiker sind oft im Konflikt mit ihrer Elternschaft. Nach einer in der Wochenzeitung «Die Zeit» (Donnerstag) veröffentlichten Studie bereuen sie, Kinder bekommen zu haben.

Akademiker bereuen Elternschaft

«Ein hoher Bildungsabschluss und Kinder scheinen bei vielen eine Kombination, die zur Reue in der Kinderfrage drängt», schreibt die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), Jutta Allmendinger, in dem Blatt. «Es scheint einfach nicht recht zu passen. Das gilt vor allem für Mütter.» Für die sogenannte Vermächtnisstudie von «Zeit», WZB und dem Institut Infas wurden 3100 Menschen in Deutschland befragt.