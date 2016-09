Grunderwerbsteuer: Immobilienkonzerne tricksen - Kleine "Häuslebauer" zahlen

Das Land Hessen startet einen Vorstoß, um Tricksereien großer Immobilienkonzerne bei der Grunderwerbsteuer einen Riegel vorzuschieben.

Millionenschwere Immobilientransaktionen würden heute vollzogen, ohne dass Grunderwerbsteuer gezahlt werde, kritisierte der hessische Finanzminister Thomas Schäfer am Mittwoch. Es gebe dringenden Handlungsbedarf. Der CDU-Politiker kündigte einen Vorstoß für eine Reform für die Finanzministerkonferenz an diesem Donnerstag in Berlin an. Er hoffe auf einen Beschluss, «gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten».