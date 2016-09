Hasselfeldt: Sorgen der Bürger wegen Flüchtlingen Ernst nehmen

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt hat gemahnt, Sorgen vieler Bürger wegen der ins Land gekommenen Flüchtlinge nicht zu ignorieren.

So sei die Vollverschleierung islamischer Frauen kein Massenphänomen. «Aber täuschen wir uns nicht: Für die Bevölkerung ist es ein ernsthaftes Problem», sagte Hasselfeldt in der Generaldebatte zum Haushalt 2017 am Mittwoch im Bundestag. Man müsse doch sagen dürfen, dass dies tatsächlich ein Integrationshindernis sei, und über Einschränkungen etwa in Gerichten und Schulen reden.