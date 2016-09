dpa

Pechstein verliert erneut im "Kampf um Gerechtigkeit"

Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Claudia Pechstein ist nach ihrer Niederlage vor dem Bundesgerichtshof (BGH) mit einer Anhörungsrüge gescheitert. Die 44-Jährige hatte den Karlsruher Richtern vorgeworfen, ihren Vortrag in mehreren Punkten übergangen zu haben. In der am Mittwoch veröffentlichten BGH-Entscheidung über die Rüge heißt es dazu, der zuständige Kartellsenat sei zwar nicht Pechsteins Auffassung gefolgt, habe sich mit den Themen aber befasst.

Der BGH hatte Anfang Juni Pechsteins Schadenersatzklage gegen den Eislauf-Weltverband ISU wegen ihrer Doping-Sperre ohne positiven Befund zurückgewiesen (Az. KZR 6/15). Gegen dieses Urteil hat die Berlinerin nach Angaben ihres Managers Verfassungsbeschwerde eingelegt. Dafür ist die Anhörungsrüge eine Voraussetzung.

Dabei ging es unter anderem um die Frage, ob der Internationale Sportgerichtshof CAS - wie es am Ende der BGH entschied - als echtes Schiedsgericht zu sehen ist. Pechsteins Anwälte kritisierten zudem, das Urteil fuße auf fehlerhaften Annahmen über die Verfahrensordnung des CAS. Dazu heißt es in dem Beschluss, der Senat sei an frühere Feststellungen des Berufungsgerichts gebunden. Der Aspekt sei aber für die Entscheidung «nicht von ausschlaggebender Bedeutung».

