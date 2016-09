Staatsballett Berlin: Sasha Waltz und Johannes Öhman werden Ko-Intendanten

Berlins Regierender Bürgermeister und Kultursenator Michael Müller hat am Mittwoch die Choreographin Sasha Waltz und den Direktor des Royal Swedish Ballet, Johannes Öhman als neue Ko-Intendanten des Staatsballetts Berlin vorgestellt.

Über Sasha Waltz und nächste Aufführungen

Sasha Waltz hat international Erfolge erzielt als Choreografin, Tänzerin und Opernregisseurin. Im Jahr 1993 gründete sie gemeinsam mit Jochen Sandig ihre Tanzkompanie Sasha Waltz & Guests in Berlin. Mit der Choreografie Allee der Kosmonauten gelang Sasha Waltz im Jahr 1996 der internationale Durchbruch.



1963 als Tochter eines Architekten und einer Galeristin in Karlsruhe geboren, entdeckte sie schon als Kind ihre Leidenschaft für den Tanz. Nach einem Tanzstudium in Amsterdam inszenierte sie an der Bastille-Oper in Paris, in Brüssel oder Sankt Petersburg.



Von Sasha Waltz nach sechs Jahren und zahlreichen internationalen Gastspielen endlich wieder in Berlin zu sehen ist als nächstes »Körper« ! Am 23. 24. 26. und 27. November 2016 wird der Klassiker am Haus der Berliner Festspiele gezeigt.



Showing Kindertanzcompany Sasha Waltz & Guests

12. - 13. Nov 2016

Radialsystem V

Berlin



Sacre

19. - 25. Nov 2016

Staatsoper im Schillertheater

23. - 27. Nov 2016Haus der Berliner Festspiele15. - 18. Dez 2016SophiensaeleBerlin