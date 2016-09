dpa

Berlin sammelt Lebensmittel für Bedürftige

In den Wochen vor dem Erntedankfest am 2. Oktober sammeln Ehrenamtliche der Aktion «Eins mehr!» in mehr als 30 Berliner Supermärkten Lebensmittel für Bedürftige.

Sie bitten Kunden von diesem Donnerstag an um die Spende eines haltbaren Artikels, zum Beispiel eines Päckchens Kaffee oder Nudeln. Das teilte die Initiative Laib und Seele am Mittwoch mit. Dahinter stehen die Berliner Tafel, Kirchen und der RBB. Die Spenden sollen in 45 Ausgabestellen an Bedürftige verteilt werden. Die Sammelaktion läuft bis zum 23. September. Es gibt sie jedes Jahr auch an Ostern und Weihnachten.

Diese Aktion ist Teil der Engagement-Woche, die vom 9. bis 18. September berlinweit stattfindet, darunter auch die Freiwilligenbörse im Gutshaus Steglitz.

