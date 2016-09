Bahnradfahrer Levy erfolgreich an der Schulter operiert

Nach seinem schweren Sturz vor zwei Jahren sind Bahnradfahrer Maximilian Levy die zunächst eingesetzten Metallteile wieder aus der rechten Schulter entfernt worden.

«Ich habe alles gut überstanden. Alle Schrauben und die Platte sind entfernt», erklärte der 29 Jahre alte Cottbuser am Mittwoch einen Tag nach der Operation in Birkenwerder bei Berlin.

Nach dem Gewinn der deutschen Meistertitel in den Disziplinen Sprint und Keirin Ende August hat Levy in diesem Jahr keine weiteren Renneinsätze geplant. 2017 will er auf die Bahn zurückkehren. «Ich habe noch nicht fertig», kündigte der vierfache Weltmeister an.