Müller und Henkel betonen Vertrauen

Eineinhalb Wochen vor der Abgeordnetenhauswahl haben die ansonsten oft zerstrittenen Koalitionspartner SPD und CDU einander ihr Vertrauen versichert.

Die Spitzenkandidaten beider Parteien - der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Innensenator Frank Henkel (CDU) - heben in einem Doppel-Interview in der «Bild»-Zeitung und in der «B.Z» (Mittwoch) die absolute Verlässlichkeit gemeinsamer Absprachen hervor. Die Vertrauensbasis stimme, betonen Müller und Henkel.