Krimi-Literatur-Experte: «Der Schweden-Boom flaut ab», dafür gewinnen «Blutrünstige Frauen» an Popularität

Die großen Zeiten der Schweden-Krimis sind nach Ansicht des Krimi-Experten Andreas Hoh vorbei.

«Der Schweden-Boom flaut langsam ab», sagte der Leiter des Münchner Krimifestivals kurz vor dem Start an diesem Samstag (10. September). «Die ganz Großen produzieren keine neuen Krimis mehr.» Ein ganz Großer des Schweden-Krimis, Henning Mankell, starb im vergangenen Jahr an Krebs. «Der Boom hat wahnsinnig viele Nachahmer zur Folge gehabt und die haben an die Qualität der großen, schwedischen Autoren nicht mehr rangereicht.»