30 Jahre Tschernobyl, 30 Jahre Umweltministerium: Zweitägiges Festival fragt nach Möglichkeiten von Umweltpolitik

30 Jahre nach der Tschernobyl-Katastrophe feiert auch das deutsche Umweltministerium 30. Geburtstag. Eine Party mit Kuchen und Kanzlerin gab es schon - jetzt folgt ein zweitägiges Festival. Auch Kritiker kommen dort zu Wort.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat es gesagt, Barbara Hendricks (SPD) auch: Als Umweltministerin hat man nicht allzu viele Verbündete in der Regierung. Die Umweltverbände sind ebenfalls selten zufrieden mit dem, was das Ministerium leistet. Zur Geburtstagsfeier kommen die Gäste trotzdem: Vom Vegetarierbund über die Deutsche Bahn bis zu einer Förderplattform für klimafreundliche Musikproduktion. Dazu hofft Hendricks auf viel Laufkundschaft: Am kommenden Samstag und Sonntag sind die Bürger eingeladen, sich auf dem «Festival der Zukunft» über «Umweltpolitik 3.0» zu informieren.