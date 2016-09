Talkrunde der Spitzenkandidaten: Klare Front gegen Pazderski seitens Müller, Pop, Henkel und Lederer

Die Spitzenkandidaten der fünf aussichtsreichen Parteien vor der Berliner Abgeordnetenhauswahl haben sich eine engagierte Diskussion über Wohnungspolitik geliefert.

AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski forderte am Dienstag in einer rbb-Talkrunde, Berlin brauche mehr Eigentums- und weniger Mietwohnungen. Michael Müller (SPD), Frank Henkel (CDU), Ramona Pop (Grüne) und Klaus Lederer (Linke) widersprachen deutlich. Die AfD stehe nicht für eine soziale Mietenpolitik, sagte Regierungschef Müller. «Das, was Sie wollen, bedeutet, dass Wohnungen dauerhaft dem Mietwohnungsmarkt entzogen werden.»



Henkel und Pop betonten, die SPD habe die Probleme auf dem Wohnungsmarkt maßgeblich zu verantworten und zu lange geglaubt, Berlin brauche keinen Neubau. Während Pop sagte, die landeseigenen Gesellschaften müssten mehr bauen, plädierte Henkel zusätzlich für eine Unterstützung privaten Wohnungsbaus.