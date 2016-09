AfD-Spitzenkandidat hetzt in in RBB-Talkrunde gegen Flüchtlinge

Der Berliner AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski hat sich in einer rbb-Talkrunde gegen die Integration von Flüchtlingen ausgesprochen - und die Empörung aller anderen Spitzenkandidaten auf sich gezogen.

«Ausbilden ja, aber doch nicht integrieren», sagte er am Dienstagabend. Flüchtlinge müssten darauf vorbereitet werden, in ihre Heimat zurückzukehren, wenn der Fluchtgrund vorbei sei. «Aber wir wollen sie doch nicht hierbehalten», sagte er. Zudem spricht er nicht von Geflüchteten, sondern von "diesen Leuten". Vor allem Regierungschef Michael Müller (SPD) griff ihn daraufhin offensiv an: «Sagen Sie doch mal, was Sie genau wollen», forderte er.