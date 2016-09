Merkel lobt Berlin: «Hier ist was in Gang gekommen»

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht Berlin nicht mehr nur als die Partymetropole aus den Zeiten des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD).

«Es gab Jahre, da hat man nur darüber gesprochen, wie man schön feiert», sagte Merkel am Dienstag bei einer Debatte mit mehr als 100 Berliner Wirtschaftsvertretern. Inzwischen sei das Klima in der Hauptstadt anders und es gebe Wirtschaftswachstum und Diskussionen über Zukunftsstrategien. «Hier ist was in Gang gekommen», betonte Merkel zu Beginn der Veranstaltung, die zum Wahlkampfprogramm der Berliner CDU gehört.

Merkel hat im aktuellen Wahlkampf bislang in Berlin nur an einem Wahlparteitag der Landes-CDU teilgenommen. Vier Tage vor der Abgeordnetenhauswahl am 18. September spricht sie bei einer Kundgebung in Zehlendorf. Die Berliner CDU steht in den letzten Umfragen geschwächt da und könnte aus der Landesregierung fliegen.