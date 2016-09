Air Berlin erhält schon wieder neuen Finanzchef

Bei der angeschlagenen Fluggesellschaft Air Berlin gibt es nach eineinhalb Jahren wieder einen Wechsel auf dem Posten des Finanzchefs.

Arnd Schwierholz verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch, teilte Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft am Dienstag mit. Er übernimmt am 30. September den neu geschaffenen Posten des Finanzchefs bei Flixbus, wie der deutsche Fernbus-Marktführer ankündigte.

Nachfolger Schwierholz' bei Air Berlin wird zum 15. September sein bisheriger Stellvertreter Dimitri Courtelis. Der 35-Jährige war im vergangenen November zu der Fluggesellschaft gekommen, zuvor war er unter anderem für Air Berlins Großaktionär Etihad tätig gewesen. Air Berlin steckt seit Jahren in den roten Zahlen - trotz mehrerer Sparprogramme. In diesem Sommer litt das Geschäft zusätzlich unter der instabilen politische Lage in Feriengebieten wie der Türkei und Nordafrika.