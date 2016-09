Friedrichstadt-Palast kündigt erstmals neue Show mit Musikvideo an

Am 6. Oktober feiert die neue Produktion am Friedrichstadt-Palast "The One" Grand Show seine Weltpremiere. Erstmalig hat das Theaterhaus mit einem Musikvideo auf die neue Inszenierung aufmerksam gemacht.

Der Popsong „Midnight on Feather Reef“ wurde exklusiv für die neue Produktion von der BRIT Award-Preisträgerin KT Tunstall komponiert. Passend zum verlassenen Revuetheater aus der "The One" Grand Show entstand in einer leerstehenden Teppichfabrik von 1865 auf der Berliner Halbinsel Alt-Stralau ein Unplugged-Musikvideo mit der 16-köpfigen Show-Band des Palastes sowie Brigitte Oelke und Echo-Preisträger Roman Lob. Lob gewann 2012 den deutschen Vorentscheid für den ‚Eurovision Song Contest‘ und belegte den 8. Platz in Baku.

Extravagante Kostüme von Jean Paul Gaultier Friedrichstadt-Palast/Bernhard Musil Sailor | Black Sissy

Die Zuschauer erwartet eine große Show - die bisher teuerste Palast-Produktion - mit 500 extravaganten Kostümen, entworfen vom Weltstar der Pariser Haute Couture, Jean Paul Gaultier: „Mit der Ausstattung erfülle ich mir einen großen Traum. Eine riesige Bühne für meine Kleider. Ein junger Mann träumt von seiner Zukunft – und diese Träume werden als Collage aus Showelementen im Stil der großen Revuen von früher gezeigt – allerdings mit allen technischen Finessen.“

Der Inhalt der Show "The One" Grand Show spielt in einem verlassenen Revuetheater, das durch eine Party aus dem Tiefschlaf gerissen wird. Ein Gast (gespielt von Roman Lob) verliert sich in der Aura des Ortes. Vor seinem geistigen Auge erweckt die damalige Theaterdirektorin (Brigitte Oelke) Glanz und Glamour der alten Zeiten. Für den jungen Mann beginnt eine traumhafte Zeitreise auf der Suche nach dem einen Menschen, der alles für uns bedeutet - "The One".

Die Macher Als einer der erfolgreichsten europäischen Showmacher verantwortet Roland Welke Konzept und Regie dieser Grand Show. Das spektakuläre Lichtdesign stammt von Emmy-Preisträger Peter Morse, der schon für Michael Jackson, Madonna, Barbra Streisand, Prince oder Bette Midler gearbeitet hat. Ein technisches Highlight der neuen Grand Show ist der Bühnenboden, unter dem sich eine gewaltige Wasseroberfläche mit fluoreszierendem Wasser auftut.

Über 11 Millionen Euro Produktionsbudget machen die "The One" Grand Show zur teuersten Ensuite-Showproduktion in Europa.

Rekord-Ticketverkauf Der Veranstalter spricht schon jetzt von einem Rekord-Ticketverkauf: Mit über 86.000 Tickets sind so viele Karten vorverkauft wie bei keiner Produktion zuvor zum gleichen Zeitpunkt.



Die Spieldauer ist bis Mitte 2018 geplant. Tickets sind ab 19,80 Euro inkl. Gebühren im Vorverkauf erhältlich.

