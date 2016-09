Finanzplan für Berlin: Schuldenabbau bei höheren Investitionen

Berlin will auch in den kommenden vier Jahren keine neuen Schulden aufnehmen.

Schon in der gesamten Legislatur seit 2012 habe die Stadt sich nicht weiter verschuldet und jeweils Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet, betonte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) am Dienstag bei der Vorlage der Finanzplanung für 2016 bis 2020. So seien von 2012 bis 2016 rund 3 Milliarden Euro getilgt worden, der Schuldenberg sank auf unter 60 Milliarden Euro. In den nächsten fünf Jahren sollen weitere rund 3 Milliarden Euro abgebaut werden. Zugleich will Berlin angesichts der guten Konjunktur, sprudelnden Steuereinnahmen und niedrigen Zinssätze seine Investitionen von jetzt 1,4 Milliarden auf 2,0 Milliarden im Jahr 2020 erhöhen.