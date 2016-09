Kohlschreiber trotz Verletzung im Davis-Cup-Team

Philipp Kohlschreiber steht trotz seiner Fußverletzung im deutschen Davis-Cup-Aufgebot für die Relegationspartie gegen Polen.

Neben dem Weltranglisten-26. nominierte Teamchef Michael Kohlmann noch Florian Mayer, Jan-Lennard Struff und Daniel Brands für das Abstiegsduell vom 16. bis 18. September auf Sand in Berlin. Das teilte der Deutsche Tennis Bund am Dienstag mit. Alexander Zverev hatte nach seinem Zweitrunden-Aus bei den US Open für die Partie abgesagt. Auch Dustin Brown und Mischa Zverev stehen aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung. Gegen Polen geht es um den Klassenverbleib in der Weltgruppe.