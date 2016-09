Teurer Schulstart: Fast alles, was Kinder zur Einschulung brauchen ist teurer geworden

Am Montag, den 5. September wurden Berliner Erstklässler eingeschult. Für Eltern ein teurer Spaß, für Händler ein lukratives Geschäft.

Vor allem Schultaschen sind beinahe zehn Prozent teurer geworden. Um 9,5 Prozent stiegen die Preise für Ranzen, Rucksäcke und Schultornister im Vergleich zum Vorjahr an, dies ergab eine Auswertung des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg.



Für weitere Materialien wie Hefte, Stifte und Bastelutensilien geben Eltern durchschnittlich 70 Euro aus. Auch die Schultüte will gekauft oder gebastelt und bis oben hin gefüllt sein: Süßigkeiten, vor allem Schokolade sind allerdings, so berichtet der Tagesspiegel ebenfalls teuer geworden.